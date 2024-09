Talíria Petrone: propostas da candidata para a juventude de Niterói - Divulgação

Talíria Petrone: propostas da candidata para a juventude de Niterói

Publicado 20/09/2024 10:31

Niterói - A semana da candidata à Prefeitura de Niterói Talíria Petrone (PSOL) foi marcada por diversas entrevistas à imprensa. Faltando apenas 15 dias para as eleições, a também deputada federal demonstrou grande preocupação em relação ao futuro da cidade.



“Os jovens precisam ser nosso maior investimento, eles são o futuro do nosso país. Como Niterói terá um bom futuro se a realidade desses jovens é o desemprego e a falta de oportunidades?”, indagou a candidata.



Niterói possui cerca de 89 mil jovens entre 15 e 29 anos, representando 18,5% da população total (Censo IBGE 2022). Esses jovens enfrentam uma taxa de desemprego de 32,7%, acima da média nacional de 29%. A situação é ainda mais crítica para jovens negros, com 48% destes sem emprego.



“Um ponto importantíssimo do nosso plano de governo é que vamos implementar políticas públicas específicas para o primeiro emprego, estabelecendo parcerias com o Ministério do Trabalho para ações de fiscalização e cumprimento da contratação de adolescentes aprendizes. Também são necessários ampliação e aprimoramento das vagas de estágios destinadas a adolescentes e jovens, priorizando recortes estruturais, entre eles o de raça”, afirmou Talíria.



Ainda de acordo com a candidata, em Niterói as desigualdades raciais são marcantes. Entre os jovens autodeclarados pretos, 82,5% vivem em famílias com renda de até três salários mínimos. A mesma faixa de renda representa 72,2% entre pardos e 44% entre brancos. Proporcionalmente, a população negra tem 46% a mais de pessoas na faixa salarial mais baixa.



“Os jovens negros ingressam no mercado de trabalho mais cedo e ocupam empregos mal remunerados, perigosos e insalubres, com menos direitos. Todos precisam ter as mesmas oportunidades. Vamos construir e implementar um Plano Municipal de Juventudes que fortaleça mecanismos de participação social, pautado pelos princípios da interseccionalidade, transversalidade e intersetorialidade. Esse plano garantirá o protagonismo juvenil e promoverá o acesso aos direitos dos jovens, considerando as deliberações das Conferências Municipais das Juventudes realizadas nos últimos anos”, concluiu Talíria.



