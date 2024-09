Niterói: NitNota Cidadã teve sorteio realizado - Reprodução

Publicado 20/09/2024 20:26

Niterói – A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) realizou o primeiro sorteio da edição de 2024 do Programa NitNota Cidadã. Foram premiadas 30 pessoas com R$ 200 mil em prêmios: R$ 100 mil para notas fiscais de ISS e R$ 100 mil para notas fiscais de ICMS. Em cada categoria, foram realizados sorteios de um prêmio de R$ 20 mil, dois prêmios de R$ 10 mil e doze prêmios de R$ 5 mil.

O próximo sorteio acontecerá no dia 23 de novembro e serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios, divididos entre pessoas físicas e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) previamente cadastradas. Pessoas físicas serão contempladas com R$ 100 mil para notas de ISS e R$ 100 mil para notas de ICMS, tal qual o primeiro sorteio. Para as OSCs, os R$ 200 mil serão repartidos em dois prêmios de R$ 50 mil e cinco prêmios de R$ 20 mil.

O Programa NitNota Cidadã é uma iniciativa que estimula a fiscalização cidadã por meio da participação ativa da população em checar se um determinado prestador de serviço ou vendedor de um produto está emitindo a nota fiscal.