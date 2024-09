Segurança: tema de encontro entre Prefeitura e delegados - Divulgação

Publicado 20/09/2024 23:21

Niterói – O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Prefeitura de Niterói, Felipe Ordacgy, se reuniu, nesta sexta-feira (20), com autoridades da Polícia Civil que atuam no Município. O encontro teve a participação do delegado regional Flávio Porto e dos delegados titulares da 76 DP (Centro), 77 DP (Icaraí), 78 DP (Fonseca), 79 DP (Jurujuba), 81 DP (Itaipu) e de especializadas de Niterói.

A reunião teve como pauta a segurança pública de Niterói. O encontro abordou temas como apoio municipal às delegacias de Niterói; o convênio entre a Polícia Civil e o Município que permitiu o reforço de 310 policiais mensais nas delegacias da cidade; e ampliação da integração entre o Município e a Polícia Civil na troca de informações e bases de dados.

O secretário Felipe Ordacgy destacou a importância da integração e do alinhamento de políticas públicas interinstitucionais no combate à violência e à criminalidade.