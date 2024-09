Rodrigo Neves: campanha nas zonas norte e leste teve a participação do Ministro Carlos Lupi - Divulgação

Publicado 22/09/2024 08:45

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves iniciou o sábado (21.09) com um café da manhã no conjunto habitacional Zilda Arns, no bairro do Fonseca, para onde foram realocadas 374 famílias desabrigadas após a tragédia do Morro do Bumba, em 2010. Alguns imóveis tiveram problemas desde a construção, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal e da construtora Imperial, que executou o projeto. O trabalhista lembrou que a prefeitura fez obras de contenção para evitar problemas estruturais e assumiu o compromisso de fazer novas intervenções no local.



“Quando eu assumi pela primeira vez, todos os morros da cidade estavam derretidos pelas chuvas. Nós fizemos mais de 450 obras de contenção de encostas. E nesses 10 anos, choveu mais do que a tragédia do Bumba e ninguém mais perdeu parentes ou amigos nos temporais. Vou reformar o Zilda Arns, vou reformar os predinhos para todas as famílias que quiserem permanecer aqui”, garantiu.



De lá, Rodrigo Neves partiu em carreata por vários bairros das zonas Norte e Leste da cidade acompanhado do Ministro Carlos Lupi, da deputada estadual Verônica Lima, candidatos a vereador e centenas de apoiadores que seguiram em caravana por um percurso de cerca de 30 quilômetros, passando por dezenas de realizações da prefeitura das gestões de Rodrigo. O trabalhista parou durante o percurso para falar com a população e anunciar novos projetos para a cidade.



CARAMUJO



No Caramujo, Rodrigo lembrou a importância das obras de contenção de encostas, da recuperação das vielas, da creche e do complexo esportivo do bairro. E reafirmou que, logo no início do novo governo, vai contratar mais 200 médicos e ampliar o número de beneficiários da Moeda Social Arariboia.



“No dia 6 de outubro, o Caramujo vai dar a resposta aos aventureiros que não têm nem compromisso com a cidade e nem entrega para a população”, afirmou o candidato.



SANTA BÁRBARA



Em Santa Bárbara, o trabalhista elogiou a atuação em conjunto da prefeitura e das lideranças comunitárias, que transformaram o local num bairro modelo.



“Aqui era um bairro que não tinha infraestrutura, não tinha segurança e nem saneamento. E graças a esse trabalho em parceria, Santa Bárbara hoje é modelo para a Zona Norte, com educação da creche até o ensino médio. Ano que vem, eu vou inaugurar uma grande escola técnica aqui na Praça de Santa Bárbara, que cada vez fica mais bonita. Eu quero voltar aqui depois da eleição para bater uma bola com vocês nesse campo, porque ninguém é de ferro”, disse.



MARIA PAULA



Em Maria Paula, a caravana passou pela Rua Portugal, uma das mais importantes do bairro. A via, que liga o bairro a Santa Bárbara, tem 3,5 km de extensão e foi inteiramente transformada com drenagem, pavimentação, contenção de encostas e uma nova ponte de acesso, o que gerou valorização dos imóveis.



“A gente trabalhou muito para que essa obra pudesse sair do papel, as pessoas não acreditavam. Mas tá aí, nós fizemos. Eu não prometo o que eu não posso fazer. Essa obra trouxe qualidade de vida para a região. E nós vamos continuar avançando, com mais segurança. Eu vou dobrar o número de viaturas e homens do Niterói Presente”, afirmou o trabalhista.



TENENTE JARDIM E BALDEADOR



Rodrigo Neves destacou os investimentos nos bairros de Tenente Jardim e Baldeador, como áreas de esporte e lazer, escolas, postos de saúde, obras de contenção de encostas e moradias populares. E anunciou que pretende ampliar os serviços de saúde para a região.



“A saúde é uma das minhas prioridades. E a nossa rede pública, além de atender a população de Niterói, também atende uma grande quantidade de pacientes de cidades vizinhas. Por isso, a gente vai construir em toda a cidade os centros regionais de exames e especialidades”, disse.



RIO DO OURO E VÁRZEA DAS MOÇAS



A caravana finalizou o trajeto em Rio do Ouro e Várzea das Moças, bairros que pertencem aos municípios de Niterói e São Gonçalo. Rodrigo Neves se comprometeu a fazer uma policlínica regional para atender toda a população local.



“A gente cuidou com muito amor de Niterói, fizemos obras de infraestrutura em toda a cidade, mas eu queria dizer para o Rio do Ouro e Várzea das Moças que nós vamos fazer essa policlínica, vou contratar mais médicos e vamos continuar trazendo desenvolvimento para a região. Até a vitória”, ressaltou.