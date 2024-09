Região Oceânica: entrega do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis e do Centro Sueli Pontes - Divulgação

Publicado 22/09/2024 08:36

Niterói - A Prefeitura entregou à população, neste sábado (21), o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), localizado às margens da Lagoa de Piratininga. A cerimônia foi marcada pela abertura do Centro EcoCultural Sueli Pontes.

Com um investimento de R$ 100 milhões, o Parque Orla é o maior projeto de soluções baseadas na natureza (SBN) do Brasil, focado na preservação ambiental e no tratamento das águas da lagoa, além de oferecer espaços para lazer, cultura e esporte. O Centro EcoCultural promoverá atividades educativas e interativas sobre o meio ambiente. O evento também celebrou o Dia da Árvore, com o plantio de uma muda de Pau-Brasil pelo prefeito Axel Grael.

Acompanhado de sua esposa, Christa Vogel Grael, o prefeito destacou a importância do Centro EcoCultural como parte essencial do Parque."O Centro EcoCultural é parte de um esforço maior, o Parque Orla Piratininga, que já possui iniciativas inovadoras e premiadas no Brasil e no exterior. Este espaço é pioneiro no município e ajudará a difundir a importância do ecossistema da Lagoa e a necessidade de sua preservação", afirmou Grael.

Dionê Castro, coordenadora do Programa Pró-Sustentável, ressaltou o caráter colaborativo do projeto. "Essa é a conclusão de um trabalho realizado por muitas mãos. O POP adota tecnologias inovadoras com foco em soluções baseadas na natureza. Por isso, enfrentamos e superamos desafios inesperados. É importante lembrar que a preservação do que construímos aqui depende do envolvimento de cada cidadão", enfatizou Dionê.

O novo espaço cultural que integra o POP homenageia Sueli Pontes, arquiteta e ambientalista falecida em 2020."Minha família vive no Tibau, onde minha mãe morou desde os 11 anos. Estamos muito honrados e emocionados com essa homenagem. É o reconhecimento de anos de dedicação dela em prol do meio ambiente e da Lagoa de Piratininga", disse Catarina Pontes, filha de Sueli. Outros familiares, como dona Edmea Pontes, mãe de Sueli, também estiveram presentes.

O Centro EcoCultural reúne informações sobre os ecossistemas da bacia hidrográfica da Região Oceânica e apresenta soluções para a recuperação da lagoa. O espaço foi concebido para educar e conscientizar o público, especialmente crianças e jovens, utilizando recursos tecnológicos e exposições interativas.

Ana Borelli Sirkis, viúva do ambientalista, destacou a representatividade da homenagem ao marido. "Essa homenagem não poderia ser mais significativa. O Parque Orla é inovador, assim como Alfredo, que sempre pensava à frente. Além disso, está localizado em um cenário único, com a Lagoa de Piratininga em formato de coração e uma vista incrível para o Pão de Açúcar e o Corcovado. É uma felicidade imensa para mim e para toda a família", comentou Ana.

Leidemar de Almeida, moradora da região há mais de 35 anos, celebrou a entrega do espaço. "Eu moro aqui desde criança, a apenas duas ruas de distância. Ver esse espaço reestruturado é emocionante, dá vontade de chorar. Cresci brincando aqui e nunca imaginei que seria transformado. Agora, é um espaço grandioso que vai atrair turismo, algo que sempre sonhamos", relatou Leidemar, que trabalha como ambulante em Piratininga há 25 anos.



CERIMÔNIA TEVE AUTORIDADES E ARTISTAS - A entrega do POP e do Centro EcoCultural contou com a presença de secretários municipais, ambientalistas, representantes de associações de moradores, autoridades municipais e artistas, como a atriz Rosamaria Murtinho, além de moradores da região. O Parque Orla Piratininga possui 680 mil metros quadrados, conta com 8 píeres e 17 praças, incluindo jardins filtrantes que tratam as águas pluviais sem o uso de produtos químicos. Já reconhecido com prêmios de sustentabilidade em nível nacional e internacional, o POP não apenas protege o meio ambiente e trata as águas dos rios, mas também promove a recuperação de uma área degradada, oferecendo novos espaços para cultura e esporte. Além disso, promove a justiça ambiental, sendo um local acessível para pessoas de diferentes origens sociais e transformando uma região antes inóspita em um ambiente de convivência e inclusão.



Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 18h

Endereço: Avenida Celso Kelly, 378 - Piratininga