Museu Janete Costa: patrimônio histórico de Niterói, sediado num casarão datado de 1892 - Divulgação

Publicado 21/09/2024 00:18

Niterói – A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) abriu inscrições, gratuitamente, para um famtour no Museu Janete Costa de Arte Popular. Esta visitação será destinada especialmente aos profissionais de turismo, regularizados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Acesse o www.visit.niteroi.br/famtour-janete-costa e se inscreva.

O Famtour (forma de familiarização, onde os profissionais são convidados a conhecer os produtos e serviços turísticos de um destino ou equipamento turístico), programado para o dia 30 de setembro, às 10h e às 14h, tem objetivo de apresentar de maneira imersiva o atrativo aos inscritos.

O Cadastur é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, guias de turismoe microempreendedor individual (MEI). O cadastro permite o prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei do Turismo.

A iniciativa da Neltur em promover este Famtour no Museu Janete Costa é incentivar que moradores, visitantes e turistas conheçam quão rico são os museus da cidade, especialmente este que contempla a arte popular brasileira, com exposições encantadoras. E, dessa forma, todos podem conhecer e viver ricas experiências durante estas visitações.

SOBRE O MUSEU

O Museu Janete Costa, no Ingá, mais um dos patrimônios históricos de Niterói, é sediado num casarão, datado de 1892 que chama atenção de quem passa pela beleza de sua arquitetura. Ele homenageia a arquiteta Janete Ferreira da Costa (3/6/1932- 28/11/2008), que sempre foi pesquisadora e conhecia profundamente a arte popular brasileira e, em Niterói participou ativamente do processo de restauração da Igreja de São Lourenço dos Índios, cujas estantes de exposição das peças arqueológicas, recolhidas do local, foram desenhadas por ela.

O Museu Janete Costa é num belíssimo casarão, dividido em três salas e dois andares disponíveis para o público, com um acervo de cerca de 80 obras de diversas técnicas e artistas, dentre os quais Adalton Fernandes, Mestre Vitalino, Dim Brinquedim, Francino e Nicola.