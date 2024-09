Campanha de Talíria Petrone: caminhada pela zona norte da cidade - Divulgação

Niterói - A deputada federal e candidata do PSOL à prefeitura de Niterói, Talíria Petrone, começou a sexta-feira (20) ao lado de seu vice, Fernando Rodovalho (PSB). A parlamentar fez carreata por Viçoso Jardim, Ititioca, Atalaia e Igrejinha. Durante a noite, a candidata apresentou temas centrais de seu programa de governo para cerca de duas mil pessoas no Encontro da Zona Norte, no Fonseca Atlético Clube.



Para Talíria, o combate à pobreza é o único caminho para a redução da violência: "Eu vou reduzir a violência em seis meses e não quero mais ver morador de rua em Niterói. Rua não é lugar ninguém viver! Temos o Projeto Acolher. A Prefeitura vai pagar metade do salário para empresas que contratarem pessoas que estão em situação de rua. Vamos ampliar as unidades de acolhimento e ter consultório de rua mais robusto".



A Tarifa Zero também é uma das medidas prioritárias do governo de Talíria Petrone, que conta com a assessoria do vice Fernando Rodovalho. O empresário, com 25 anos de experiência em gestão, foi secretário-executivo de Infraestrutura da Prefeitura de Maricá e ajudou na implementação dos "vermelhinhos" na cidade vizinha.



"Ninguém vai pagar passagem de ônibus em Niterói. A tarifa zero vai acontecer, querendo as empresas de ônibus negociar ou não. Ela é viável, é um direito social e movimenta a economia da cidade. Porque quem usa ônibus gasta pelo menos 20% da sua renda e esse dinheiro poderá ir para o mercadinho do bairro ou supermercado grande, o que também é bom para o meio ambiente", disse a candidata, que tem o apoio oficial da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.



Coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) do Clima, da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara, Talíria Petrone também luta por cidades resilientes e pela prevenção de eventos climáticos extremos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Niterói está entre as 1942 cidades que correm risco de desastres no país.



Da Zona Norte à Zona Sul



O sábado de Talíria Petrone teve início do outro lado da cidade, em Santa Rosa, mais especificamente no Largo do Marrão, importante região comercial do bairro. Ali foi realizado um corpo a corpo com a população, entrega de panfletos, conversas sobre propostas de governo e caminhada até a feira da Rua Lopes Trovão, em Icaraí, local em que Talíria continuou seu bate papo com os eleitores. O corpo a corpo no Campo de São Bento fechou a manhã da candidata.



Ao longo da tarde, mais caminhadas. Acompanhada do candidato a vereador Felype do Quaquá (PSB), a deputada federal subiu o Morro do Cavalão e Zulu, interagindo e ouvindo com atenção os anseios dos moradores dessas regiões. Após o dia intenso, Talíria ainda teve fôlego para participar de eventos noturnos com os candidatos a vereador Ivan do Candongueiro e Raphuxa, ambos do PSB.

