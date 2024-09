Clean Up Day 2024: participação ativa da população voluntária - Divulgação

Clean Up Day 2024: participação ativa da população voluntáriaDivulgação

Publicado 22/09/2024 10:18

Niterói – A cidade de Niterói se uniu em prol da sustentabilidade durante o Clean Up Day 2024, com voluntários de diversos bairros participando de ações de limpeza em praias e rios. O evento acontece anualmente e tem como objetivo conscientizar sobre a preservação ambiental e o impacto dos resíduos nos oceanos. Durante a mobilização, realizada na manhã desta sexta-feira (20), foram recolhidos 259 kg de lixo em três das praias mais frequentadas da cidade: Icaraí, São Francisco e Jurujuba.

Em Icaraí, principal ponto de encontro, voluntários retiraram 161,5 kg de resíduos. Já na praia de São Francisco, foram 57,5 kg recolhidos, enquanto em Jurujuba o total chegou a 40 kg. Todo o material foi coletado com o apoio de equipes organizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que também disponibilizou tendas e big bags para a separação dos resíduos por localidade.

A ação deste ano reforça o compromisso de Niterói com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo o engajamento da população no combate aos resíduos sólidos e na preservação dos ecossistemas marinhos. Além da coleta de lixo urbano, os participantes também contribuíram com a coleta de lixo eletrônico, como computadores e celulares, em parceria com a empresa ReCiclotron.

A Clin destacou a importância de ações contínuas para a preservação das praias e rios, ressaltando que Niterói já conta com uma rotina de limpeza diária, reforçada durante o Clean Up Day. A participação de cada cidadão é fundamental para que Niterói siga como referência em cuidado ambiental e qualidade de vida.