Rodrigo Neves e Isabel Swan: campanha neste domingo foi no pedal - Divulgação

Rodrigo Neves e Isabel Swan: campanha neste domingo foi no pedalDivulgação

Publicado 23/09/2024 10:30

Niterói - A manhã deste domingo (22) do candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves e da vice Isabel Swan foi no pedal. Os dois participaram de um passeio de bicicleta com mais de cinco mil ciclistas pelo Dia Mundial Sem Carro. O prefeito Axel Grael também participou do passeio. O evento teve início na Praça da República, no Cento de Niterói, seguiu pelos bairros de São Domingos, Boa Viagem, Ingá, Icaraí, São Francisco, Charitas e Cafubá.

A iniciativa celebrou o incentivo ao ciclismo em Niterói, com a implantação da malha cicloviária que evoluiu de 0 para 85 Km de ciclovias entre 2013 e 2023. O presidente da Associação dos Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (Acerj), Cláudio Santos, destacou o posicionamento da cidade e afirmou que Niterói avança para se igualar a cidades de países desenvolvidos, referências mundiais no respeito ao ciclista.

“A entrada de Rodrigo na primeira gestão foi uma guinada para a bicicleta aqui em Niterói. A bicicleta não era respeitada, a gente não tinha espaço. E a gente conseguiu, junto com o Rodrigo, e depois com Axel, transformar Niterói na cidade de referência nacional para a bicicleta, tanto no ciclismo, quanto na mobilidade sustentável”, afirmou Cláudio.

O prefeito Axel Grael lembrou que o Programa Niterói de Bicicleta começou em 2013, desacreditado. Entretanto, hoje a cidade tem 85 km de ciclovias muito bem aproveitadas pela população, como a da Av. Marquês do Paraná, que é a mais movimentada do país.

“As pessoas diziam com frequência que não tinha espaço para bicicleta na cidade. Nós sempre tivemos a convicção que Niterói tinha vocação para sustentabilidade e vocação para bicicleta e nós fomos seguindo, superando cada uma das etapas e fazendo de Niterói hoje uma cidade reconhecida no Brasil como uma cidade amiga da bicicleta”, lembrou o prefeito.

Rodrigo lembrou ainda a construção do Bicicletário Araribóia, com mais de 500 vagas, que será ampliado durante as obras de reurbanização do Centro de Niterói.

“A gente não tinha nenhum quilômetro de ciclovia e estamos chegando a quase cem quilômetros. Fizemos o primeiro bicicletário público do Rio de Janeiro e também o programa de bicicletas compartilhadas, o NitBike. É importante celebrar o aumento expressivo no número de deslocamentos diários por bicicleta em Niterói. A cidade vai avançar cada vez mais e seguir nesse caminho da sustentabilidade. Pedalar faz bem à saúde, a qualidade de vida e contribui para uma Niterói mais sustentável”, destacou Rodrigo.

No fim da manhã, Rodrigo participou de caminhadas na comunidade do Jacaré, em Piratininga, e no Morro do Preventório, em Charitas. Em ambas, o trabalhista destacou as obras de contenção de encostas e a importância do cartão Arariboia para as famílias mais necessitadas, além da construção de creches. “Nós vamos fazer o projeto Vida Nova no Morro, para que as pessoas não tenham mais problemas de umidade com o tijolo aparente, para que possam ter o banheiro dentro de casa e a casa pintada. Niterói vai ficar mais bonita e as pessoas ficarão mais felizes e terão mais conforto”, disse Rodrigo.