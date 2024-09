João e Luiza Carino: amor pela música, pela história e o acervo fazem do IMMuB um projeto campeão - Nany França

Publicado 23/09/2024 18:22

Niterói - O Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB) vai realizar no próximo dia 25 de setembro, quarta-feira, às 18 horas, o evento de lançamento do seu novo site oficial – agora com recursos para melhor usabilidade do pesquisador. A celebração vai acontecer no Futuros Arte & Tecnologia – antigo Oi Futuro, que fica na Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo (RJ) – e terá feira de vinil, cerveja artesanal e shows com os artistas convidados Nina Wirtti, Josiel Konrad e DJ Keno. O mestre de cerimônias do evento será o artista Bruno Galvão.



Já tradicional por ser a principal plataforma de pesquisa do catálogo de discos produzidos no Brasil, o IMMuB revoluciona e facilita a consulta de informações e conteúdos específicos através de seu portal, onde podem ser consultadas fichas técnicas, verificadas autorias de obras musicais e datas corretas das produções e dos lançamentos por parte de profissionais da música, estudantes, pesquisadores e jornalistas. O banco de dados já reúne cerca de 95 mil discos únicos produzidos no país, trazendo-os de forma organizada e padronizada, com várias opções de filtros para que o usuário encontre com precisão a informação buscada. O acesso é e sempre será gratuito.



“Criamos o evento como uma oportunidade para apresentar o novo site e reafirmar a instituição que, em breve, celebra 20 anos de atuação. O evento também tem o objetivo de reunir presencialmente o público carioca e fluminense usuário do IMMuB. Afinal, todos têm em comum a paixão pela música brasileira ou a usam com propósito profissional, o que configura um excelente ambiente para estabelecer novas relações. Pensamos em um evento descontraído e musical, bem a cara do IMMuB”, explica Luiza Carino, diretora artística da instituição.

O Instituto Memória Musical Brasileira é uma iniciativa privada e de reconhecida utilidade pública, que desenvolve um trabalho sólido e de credibilidade: uma fonte de conhecimento singular e disponível ao mundo de forma gratuita. “Desde a sua inauguração percebemos que não há precedente no Brasil de um banco de dados tão grande e com tantos filtros de pesquisa. Nem no exterior temos conhecimento de um banco de dados assim de jazz, tango, fado etc. De 2006 para cá também não apareceu nada parecido com o que temos no IMMuB. Os sites que trabalham com pesquisa são muito fragmentados, especializados em nichos. Por exemplo, o IMS (Instituto Moreira Salles) mantém catalogação apenas de discos 78 RPM. Todas as editoras musicais, pesquisadores e gravadoras musicais são unânimes em afirmar que apenas o IMMuB traz a informação real, confiável”, explica João Carino, presidente da Instituição.



O novo site traz menos novidades no visual e muito mais nas funcionalidades. Segundo Luiza, as mudanças administrativas farão toda a diferença para os usuários e para a equipe que trabalha com o portal: a parte interna está mais amigável e com um sistema de notificações da ferramenta Colabore, que vai agilizar as trocas entre a equipe de pesquisas e os usuários que enviam áudios, capas e correções para manter o banco atualizado. Para o público a principal, a grande novidade é que o site agora traz um sistema de pesquisas muito mais rápido, o que faz total diferença na experiência do usuário. Além disso, também corrigimos bugs que atrapalhavam a pesquisa. Outro ponto de destaque é que além de poder pesquisar pelo nome da música, do álbum e cruzando compositor e intérprete (dentre muitas outras combinações possíveis), ao navegar pelas páginas, após a busca, os parâmetros preenchidos permanecem escritos. Ou seja, são melhorias diversas de usabilidade, tanto internas quanto externas”, afirma João Carino.



SOBRE O EVENTO E AS ATRAÇÕES:



DJ GUSTAVO KENO



Historiador de formação, pesquisador e seletor musical, Gustavo Keno utiliza (re)descobertas sonoras (majoritariamente calcadas em temas sociais e religiosos do universo afro-brasileiro e da Diáspora Africana) para promover diálogos que visam transcender o mero espaço da pista de dança. Escreve também sobre os aspectos das práticas neocoloniais dentro da cultura do vinil e o uso da música como ferramenta da micro-história. É o responsável também pelo canal de Youtube intitulado “Juntos Com Certeza”, onde disponibiliza grande parte de sua pesquisa.



NINA WIRTTI



Cantora, atriz, compositora, produtora cultural, Nina Wirtti é uma artista destacada de sua geração. Nascida no RS, é radicada no Rio de Janeiro desde 2006. Atuou no palco, em discos e na mídia com nomes da cultura e da música brasileira como Yamandu Costa, Monarco, Sombrinha, Roberta Sá, Áurea Martins, Haroldo Costa, Elza Soares, Diogo Nogueira, Grupo Libertango, Marcos Sacramento, entre outros. Lançou 3 discos e vários singles desde 2012, todos disponíveis nas plataformas de streaming. Foi artista convidada do projeto ‘Rosa de Ouro, 50 anos’; por Hermínio Bello de Carvalho com grande elenco. Integra os blocos de Carnaval Timoneiros da Viola, já tendo se apresentado ao lado do Homenageado Paulinho da Viola em Oswaldo Cruz, e o bloco Ta Pirando, pirado, pirou.



JOSIEL KONRAD



Josiel Konrad, cantor e trombonista, vai mostrar o show de seu último álbum, que já é o terceiro de sua carreira – nas plataformas digitais em novembro de 2023. Konrad realizou shows de pré-lançamento no decorrer daquele ano no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em 13 faixas, o álbum pauta o enfrentamento ao racismo e evidencia o diálogo entre a MPB e o Jazz, vislumbramos um lugar onde o jazz é popular, é música de corpo, de alma, e música para gente cantar junto. O show evoca as emoções e peculiaridades da nossa música popular brasileira em sensações jazzísticas em um universo de sons e culturas, assim, expressando a diversidade da nossa cultura brasileira.



BRUNO GALVÃO



Bruno começou a carreira muito cedo e teve participações em muitos projetos ao lado de grandes artistas. Já aos sete anos ingressou na carreira, fazendo backing vocal para cantores infantis da sua geração como Xuxa, Angélica, Sérgio Mallandro, Mara Maravilha, Trem da Alegria e Balão Mágico. Isso sem falar nos trabalhos em que atuou com ícones como Milton Nascimento, Paul Simon e até o Rei Roberto Carlos. Lançou álbuns solo, em grupo, participou do The Voice Brasil no time Lulu Santos e se apresentou com "Casaco Marrom", canção que ficou nacionalmente conhecida pela voz de sua tia e madrinha, Evinha, no final dos anos 60. Ela integrava o Trio Esperança ao lado dos irmãos Mário (seu pai) e Regina (sua tia).



SOBRE O IMMuB

O Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB) é uma organização social sem fins lucrativos voltada para preservação e propagação da cultura musical do Brasil. Desde sua fundação, em 2006, preserva o passado e o presente da nossa música e tem como finalidade principal a promoção da assistência social. Atua por meio de atividades culturais, artísticas e educativas ligadas à música – e que geram impactos transformadores. É respeitando os preceitos estatutários, desenvolvendo os objetivos propostos e adotando práticas administrativas e de gestão transparentes, éticas, solidárias e inovadoras que o IMMuB vem cumprindo sua missão e colaborando com a sociedade. Em quatro eixos principais, o IMMuB realiza ações impactantes e que transformam vidas através da música. São eles: catálogo digital, formação e educação musical, produção cultural e portal de notícias. Veja cada um deles:



CATÁLOGO DIGITAL



Possui o maior catálogo online pesquisável da música brasileira, disponível no endereço eletrônico immub.org – e lá, é possível encontrar informações precisas sobre discos raros, gravações fora de catálogo e discografias nacionais inteiras e já devidamente organizadas e padronizadas. Atualmente são mais de 95 mil discos no banco de dados virtual, com uma seleção personalizada de filtros para ajudar você a encontrar informações de compositores, ouvir áudios das gravações de forma simples e rápida.



Fruto de 25 anos de pesquisa, o acervo abrange desde a primeira gravação em 1902 até os lançamentos mais recentes. Nos dias de hoje são cerca de 666 mil fonogramas, 222 mil áudios e mais de 103 mil compositores e intérpretes cadastrados. A pesquisa envolve diferentes tipos de mídias produzidas no país, variando entre LPs, discos em 78 rpm, compactos e CDs, dentre outros. Além da execução dos áudios também é possível visualizar em detalhes as capas, contracapas e rótulos dos álbuns catalogados, bem como visitar as páginas dos artistas e verificar discografias completas, separadas por tipo de mídia, coletâneas, homenagens e participações. O arquivo segue em constante expansão, recebendo muitos discos, capas e músicas semanalmente.



Atualmente são cerca de 30 mil LPs, 32mil discos 78 rpm, 12 mil CDs, 7 mil compactos, mais de 359 mil músicas para ouvir (não pode ser feito download) e mais de 25 mil capas, contracapas e encartes para consultar. Os áudios são disponibilizados apenas para servir como referência. O grande diferencial fica por conta dos filtros capazes de cruzar todas as informações e localizar com precisão o objeto de pesquisa: pode-se buscar pelo nome do disco, do intérprete, dos compositores, gravadora e/ou data. A mesma pesquisa feita no Google, por exemplo, obrigaria o usuário a entrar em vários sites, fazer muitos cliques para, talvez, encontrar o que o IMMuB oferece em apenas um clique. Trata-se de uma fonte de pesquisa singular, especializada em música brasileira e de alta credibilidade.



Finalizando, o IMMuB detém outro banco de dados com 25 mil partituras da Banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Assim, é possível imprimir gratuitamente milhares de arranjos completos, com notação musical original, incentivando o estudo musical, a perpetuação destas partituras e a formação das bandas de música espalhadas pelo Brasil.

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL



Desde 2011 o IMMuB é a instituição responsável pelo Programa Aprendiz Musical ( Desde 2011 o IMMuB é a instituição responsável pelo Programa Aprendiz Musical ( www.aprendizmusica.com.br ) e responde pela gestão administrativa, artística e pedagógica. Estruturou o sistema de ensino do Programa, recrutou e treinou a equipe pedagógica, elaborou o material didático e orientou as diretrizes educacionais – tendo sempre como norte a finalidade de realizar ações transformadoras através da música por meio da transmissão de conhecimentos para as novas gerações.

O Aprendiz, através do IMMuB, incentiva e promove a formação orquestral e prática de conjunto a fim de fomentar o estudo e a profissionalização de jovens músicos. Para além das aulas, são realizados concertos e apresentações públicas como parte fundamental do processo de ensino/aprendizagem, objetivando envolver a comunidade e familiares e assim estender o alcance da educação musical, colaborando diretamente com a formação de plateia.



PRODUÇÃO CULTURAL



O IMMuB realiza diversos projetos culturais – que vão da ideia à prestação de contas, contemplando uma ou todas as fases que envolvem a realização do produto ou evento cultural. Em geral são iniciativas como shows, livros, exposições, ciclos de palestras e festivais, dentre outros desdobramentos. O IMMuB apresenta larga experiência com a execução e planejamento, tanto por meio das leis de incentivo à cultura municipais, estaduais e federais quanto por patrocínio direto ou como prestadores de serviços privados. São dezenas de propostas entregues e prestação de contas aprovadas, endossando a reputação da instituição e de seus agentes enquanto competentes realizadores culturais.



PORTAL DE NOTÍCIAS



O site oficial do IMMuB ainda apresenta uma seleção de pautas de eventos de renomadas casas do eixo Rio-SP como o Circo Voador, Teatro Rival, Fundição Progresso, Bona e Mundo Pensante – que enviam suas programações de música brasileira e formam a agenda musical. Uma terceira modalidade de divulgação, que dialoga diretamente com a formação do catálogo digital da Instituição, são os lançamentos de singles, EPs e álbuns que o IMMuB recebe semanalmente de assessorias musicais, gravadoras e selos parceiros, e por vezes até dos próprios artistas.

Esse é um canal dedicado à cena musical atual a fim de dar visibilidade, destaque e incentivo para os novos artistas do meio. Soma-se a isso a intensa atividade de pesquisa musical e criação de conteúdo educativo sobre a história da música brasileira para o site e redes sociais do IMMuB, com foco no resgate de compositores, intérpretes e discografias. Mensalmente são selecionados temas para serem explorados e desenvolvidos pela equipe, que se dedica a revisar biografias, encartes de discos, livros e outros materiais que servem como fontes para edição de matérias especiais.

“Certa vez o ex-Ministro da Cultura Gilberto Gil me disse que o trabalho do IMMUB é de natureza pública. E ele tinha razão. Sempre tivemos dificuldade de captar dinheiro nas leis de cultura. Os patrocinadores do Brasil não investem em pesquisa. Tivemos que transformar o IMMuB em uma grande produtora cultural e realizar shows, discos, exposições, livros, feiras de cultura para conseguir bancar o IMMuB todo esse tempo. Em outras palavras, abrimos mão do lucro pessoal por amor à música”, encerra João Carino.



SERVIÇO:



Evento: ‘O Futuro da Memória’ – Lançamento do novo site oficial do Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB)



Data: 25 de Setembro, quarta-feira

Horário: 18 horas

Local: Futuros Arte & Tecnologia (Antigo Oi Futuro)

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo (RJ)

Valor: Entrada franca (sujeito à lotação)

Atrações: Feira de vinil, venda de cervejas artesanais e shows gratuitos com os artistas convidados Nina Wirtti, Josiel Konrad e DJ Keno.