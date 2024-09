Jovem Eco Social: aula inaugural reuniu mais de 600 alunos - Bruno Eduardo Alves

Publicado 23/09/2024 16:52 | Atualizado 23/09/2024 16:54

Niterói – Os 600 novos alunos do projeto Niterói Jovem EcoSocial lotaram o Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, nesta segunda-feira (23) para a aula inaugural. O evento foi a primeira oportunidade dos jovens com idade entre 16 e 24 anos de 20 comunidades, encontrarem-se em um evento junto das autoridades municipais, da Secretaria de Participação Social que executa o programa, dos representantes do Senac RJ, do Instituto Três Romãs, professores e agentes de campo para uma manhã que contou com palestra do prefeito Axel Grael e do empreendedor e comunicador Rene Silva.



Os estudantes foram selecionados dentre 2 mil inscritos e serão atendidos pela Prefeitura de Niterói durante 18 meses com bolsa auxílio de R$ 781,00, vale-transporte e alimentação, curso de capacitação profissional em 13 trilhas de conhecimentos oferecidas pelo Senac RJ, que irão auxiliá-los a ingressar no mercado de trabalho. Nesta nova etapa do projeto, os alunos também terão aulas de inglês, educação financeira, empregabilidade, meios digitais, educação indígena e africana, diálogo com a cidade e pré-vestibular, que compõem a grade pedagógica do programa. Também estão previstas atividades externas, culturais, material escolar, didático e de campo.



O prefeito Axel Grael deu uma palestra sobre meio ambiente para os alunos do programa. Ele contou sobre sua trajetória como ambientalista e a importância de incluir a juventude na agenda da sustentabilidade nos dias atuais.



"O Niterói Jovem EcoSocial é um programa inovador, é uma aposta da Prefeitura de Niterói em vocês. Esse programa teve origem em uma convicção de que a educação profissionalizante é uma das principais formas de inclusão social e de construção de futuro para os jovens das comunidades da nossa cidade. Além disso, como ambientalista, eu sempre tive a certeza de que a causa ambiental seria capaz de mobilizar as pessoas como estamos vendo aqui hoje", afirma o prefeito.



A aula inaugural contou também com uma palestra especial do empresário e comunicador Renê Silva, que com 11 anos fundou o jornal Voz da Comunidade, para contar o cotidiano dos moradores do Morro do Adeus, uma das favelas do Complexo do Alemão. Ele contou sobre sua trajetória e ressaltou a importância de os jovens acreditarem nos seus sonhos.



"Se eu aprendi uma coisa em todos esses anos, é que todos nós devemos acreditar nos nossos sonhos. Eu vejo aqui hoje vários jovens de diferentes lugares de Niterói. Jovens que podem e devem sonhar. Quando a gente tem a oportunidade de mudar as nossas vidas, a gente precisa agarrar com tudo, para transformar a nossa vida e para contar a nossa história", defende Renê Silva.



Integração com as políticas municipais



Lançado em 2019, o Niterói Jovem EcoSocial é desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Participação Social, com o objetivo de promover a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade social. Nas duas edições anteriores, 900 jovens de 37 comunidades foram atendidos pelo programa, que se aperfeiçoa a cada edição. O programa foi integrado às políticas do município e, além da formação profissional e outros benefícios, oferece auxílios, como pré-natal para alunas que necessitarem e apoio para vítimas de violência doméstica. “Fico muito feliz e orgulhoso de abrir esta terceira etapa do Niterói Jovem EcoSocial por ser uma política pública que proporciona aos jovens as ferramentas necessárias para buscarem uma oportunidade no mercado de trabalho, soma-se a educação e assim possibilita que eles possam diminuir as desigualdades sociais e garantir seus direitos”, resumiu o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro.

As trilhas de formação que serão desenvolvidas pelo Senac RJ atendem diversos setores do mercado de trabalho. Estão previstos cursos de formação em Beleza, Beleza 2, Departamento pessoal na prática, Gestão, Turismo, Programação php, Saúde pet, Cozinha, Informática, Programação full, Formação de infra em rede, Costura e modelista, Vendas e Supermercado. “O Senac RJ é signatário do Pacto Global da ONU desde 2023 e participar de ações como o Programa Niterói Jovem EcoSocial é fundamental para o compromisso assumido, pois além de promover a conscientização ambiental, esse projeto oferece capacitação profissional, preparando os jovens para o mercado de trabalho e a se tornarem cidadãos ativos e responsáveis em suas comunidades”, concluiu Sérgio Ribeiro, diretor regional do Senac RJ.