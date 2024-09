Prefeitura: recebendo o Prêmio Firjan 2024 de Sustentabilidade, na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, com o ousado Projeto de Renaturalização do Rio Jacaré - Bruno Eduardo Alves

Niterói – Com 56% de áreas preservadas, o município de Niterói tem avançado a passos largos nos últimos anos em políticas públicas sustentáveis, com o objetivo de preservar cada vez mais o ecossistema da cidade. Um dos reconhecimentos chegou nesta segunda-feira (23), quando a Prefeitura recebeu o Prêmio Firjan 2024 de Sustentabilidade, na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, com o ousado Projeto de Renaturalização do Rio Jacaré. A premiação foi entregue ao prefeito Axel Grael pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano.



O projeto é uma das grandes conquistas de Niterói. O processo focou na revegetação e recuperação do rio, suas nascentes e sua faixa marginal de proteção, que é uma Área de Preservação Permanente (APP). Destaca-se também pela construção de bacias de biorretenção e pelas obras de saneamento realizadas nas comunidades do entorno. Coordenado pelo Programa Região Oceânica Sustentável (PRO-Sustentável), em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), o projeto contou com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).



“Já recebemos vários prêmios e valorizamos cada um deles. Este, em especial, é inovador, sendo o primeiro projeto de renaturalização de um rio urbano no Brasil. Chega num momento importante, já que o Brasil perdeu 11 bilhões de hectares em queimadas, nesta crise climática que estamos vivendo. Niterói, mais uma vez, é reconhecida, desta vez, pelo projeto de renaturalização do Jacaré. É muito importante esse reconhecimento”, afirmou o prefeito Axel Grael.



Com 6 km² de extensão, a bacia hidrográfica do Rio Jacaré é cercada pelos morros do Cantagalo, Jacaré e Serra Grande. O curso do rio, que faz parte da maior bacia contribuinte do sistema das lagoas de Itaipu e Piratininga, passa por cenários que vão de áreas de Mata Atlântica preservadas a centros urbanos densos. Com o objetivo de restaurar o estado natural do rio e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região, o projeto realizou uma série de intervenções nessas áreas.



Na primeira fase, foram feitas melhorias no sistema de esgoto das comunidades ao redor, controlando a carga poluente no rio. Cerca de 200 residências passaram a ter esgoto tratado por meio do programa Ligado na Rede, uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a concessionária Águas de Niterói.



Com atenção especial à população local, a iniciativa promoveu melhorias na infraestrutura das comunidades Vale Verde, Cabrito, Coqueiro e Boa Esperança. Além disso, foram implantados um módulo do Médico de Família, com arquitetura sustentável, e o Centro de Referência de Sustentabilidade Urbana (CERSU), em parceria com a UFF.



Outro diferencial do projeto foi a criação de quatro bacias de biorretenção e três de detenção, localizadas em pontos estratégicos ao longo do rio. Essas bacias funcionam como esponjas, absorvendo o excesso de água em caso de chuvas fortes. A ideia foi inspirada em projetos europeus já consolidados.



Embora já tenha avançado significativamente, o projeto de renaturalização da bacia do Rio Jacaré ainda não foi concluído. Há planos de expandir o acesso ao saneamento em áreas que ainda não foram atendidas e de criar um centro de triagem de material reciclável, em parceria com a Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN). O objetivo é fortalecer o trabalho das mulheres da região que já atuam na coleta seletiva.



Prêmio Firjan

O Prêmio Firjan tem como objetivo reconhecer ações de sustentabilidade bem-sucedidas, destacando as melhores práticas que aprimoram processos produtivos, projetos socioambientais e iniciativas sustentáveis desenvolvidas por empresas do estado do Rio de Janeiro.



Desde sua criação, em 2013, o prêmio já recebeu mais de 620 inscrições e premiou mais de 60 instituições, incluindo menções honrosas e prêmios principais.



Os projetos são avaliados por uma Comissão Avaliadora composta por profissionais especializados em cada categoria, cujo corpo é revelado apenas na cerimônia de premiação para garantir a integridade do processo.