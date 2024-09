Taliria Petrone: se eleita a candidata pretende criar a Secretaria Especial do Cuidado - Divulgação

Publicado 24/09/2024 21:34

Niterói - A campanha eleitoral de 2024 para a Prefeitura de Niterói tem mostrado variadas visões de seus concorrentes. Com propostas diferenciadas dos demais, como a Tarifa Zero, a candidata do PSOL Talíria Petrone considera a Secretaria Especial do Cuidado um dos grandes projetos do seu programa de governo.

“A Secretaria do Cuidado terá como tarefa fazer do cuidado uma responsabilidade pública e coletiva, organizada a partir da integralidade dos direitos sociais e pensada para todos, com prioridade para os segmentos que mais demandam cuidados, como pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema, mulheres, negras e negros, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+”, disse Talíria.

Entre as diretrizes das ações da mencionada secretaria, está a criação de um interconselho para articular diferentes secretarias, programas e projetos do município, de forma integrada e colaborativa, visando atender às demandas da população que demanda cuidados. Outro ponto forte é a articulação de políticas para a população em situação de rua, para assim promover ações voltadas para o cuidado e o retorno à vida laboral e saudável, que inclui geração de renda, atendimento de saúde, assistência social, moradia e cultura.

“Em relação aos 17% da população em situação de rua devido ao uso problemático de álcool e outras drogas, um dos programas que desenvolveremos é o Programa Acolher. Ele tem como objetivo fortalecer políticas de enfrentamento a esse uso abusivo de drogas, que sejam pautadas no cuidado em liberdade e na adesão voluntária, com foco na redução de danos, direito ao trabalho, renda e moradia, que não criminalizem pessoas usuárias. Vamos implementar casas de acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso problemático de crack, álcool e outras drogas, com o intuito de oferecer acolhimento voluntário, cuidados contínuos e acompanhamento terapêutico e protetivo”, acrescentou a candidata.

Ainda de acordo com Talíria, no mencionado Programa Acolher, atrelado à Secretaria Especial do Cuidado, acontecerá a ampliação dos consultórios na rua e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), focados em álcool e drogas, assim como a oferta de assistência social, de saúde e outras políticas sociais em espaços públicos tomados por cenas de uso de drogas.

Agenda

Quarta-feira (25)

10h - Caminhada no Barreto

13h - Reunião interna com equipe de campanha

16h - Debate na Faculdade de Direito da UFF

20h30 - Comício doméstico