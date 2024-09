Rodrigo Neves: campanha teve encontro com a comunidade no Clube Fluminensinho - Divulgação

Rodrigo Neves: campanha teve encontro com a comunidade no Clube FluminensinhoDivulgação

Publicado 25/09/2024 07:52

Niterói - O candidato a prefeito Rodrigo Neves e a vice, Isabel Swan, se reuniram nessa terça-feira (24), no Clube Fluminensinho, no Centro, com centenas de presidentes de associações de moradores de todas as regiões da cidade, além de lideranças políticas. Entre os presentes, o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), Manoel Amâncio, os deputados estaduais Vítor Júnior e Verônica Lima e a Presidente da Ação Mulher Trabalhista de Niterói, Fernanda Sixel.

No encontro, Amâncio destacou o diálogo com a prefeitura na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas que mais precisam.

“Aqui está quem nos abraçou em 2012, antes mesmo de ser eleito prefeito pela primeira vez, e nunca mais nos abandonou. Amigo das comunidades, o cara que nos escuta, nos respeita, cumpre o que promete. Reabriu o Getulinho, fez obras de contenção de encostas, construiu um recorde de creches, fez a renda básica, o Hospital Oceânico e que cuidou da gente na pandemia. Não adianta agora a oposição vir com conversinha que vai fazer isso e aquilo se não fizeram nada quando eram vereadores e não fazem nada como deputados. Nós queremos Rodrigo de volta a Prefeitura”, afirmou o presidente da FAMNIT.

Rodrigo Neves agradeceu o carinho e disse que esse canal direto com as demandas das comunidades é fundamental para aperfeiçoar a gestão municipal e vai ser ampliado ainda mais. O trabalhista reafirmou o compromisso de aumentar o número de beneficiários do Moeda Social Arariboia para todas as mães atípicas, criar o Programa Vida Nova no Morro, construir os Centros Regionais de Exames e Especialidades, que vão assegurar o atendimento perto de casa, e contratar mais 200 médicos logo no início de sua nova gestão.

“Minha primeira medida vai ser incluir todas as mães atípicas no Moeda Arariboia e contratar mais 200 médicos para não ter mais problema nas unidades básicas. A saúde sempre vai ser prioridade no meu governo. Não vamos descansar, vamos trabalhar de domingo a domingo nos próximos 4 anos para fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil. Faltam só 12 dias para o futuro de Niterói ser ainda melhor”, ressaltou o trabalhista.