Almoço no Restaurante Popular do Fonseca: Chef Jessica Sabino Lucas Benevides

Publicado 25/09/2024 11:07

Niterói - Quem almoçou no Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca, em Niterói, nesta terça-feira (24), pôde se servir de copa lombo com molho de laranja e ervas, purê de couve flor, salada de cenoura com vagem acompanhados de arroz e feijão.

O Menu foi elaborado pela chef Jessica Sabino, do Restaurante Pitanga, de Itacoatiara. A ação faz parte do projeto Chef Popular, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), que eventualmente leva ao local nomes de destaque da gastronomia.



Jéssica é formada no curso da Le Cordon Bleu em Londres e já passou pelas cozinhas do Gato Pardo, em Lisboa; do Cortile Alessi, na Sicília; e da Taberna do Darwin, onde teve sua primeira experiência, em Niterói. Porém, o gosto pela gastronomia veio com os ensinamentos básicos de cozinha dados pelas suas avós Lourdes e Ruth. O Projeto Chef Popular trouxe a ela o desafio de preparar um prato diferente com ingredientes que fazem parte da rotina do Restaurante Popular.



"É um desafio cozinhar em grande quantidade, mas acredito que quando a gente faz as coisas com amor e carinho, a gente coloca ali a quantidade certa de tempero que tem que ter e o tipo de preparo também faz a diferença. A copa lombo assamos no forno, com um cozimento lento para deixá-lo bem suculento e uma marinada em tempero para absorver o sabor", conta Jéssica. "O cardápio foi pensado com ingredientes que já costumam ter aqui no Restaurante Popular", ressalta.



Diariamente, cerca de 2 mil refeições são servidas no Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, localizado na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O equipamento é uma opção econômica, com refeições a R$ 2, para a população da cidade e de outros municípios que vem garantir uma alimentação balanceada. O aposentado Adilson de Almeida, de 78 anos, almoçou nesta terça no local e elogiou o cardápio.



"A comida está muito boa, uma cozinheira espetacular. Os atendentes aqui sempre são muito simpáticos. Para mim, é uma oportunidade de comer uma comida elaborada com um preço bom desse. Eu acho até barato demais a comida aqui, mas não vou ficar falando isso por aí para não aumentarem", disse Adilson em tom de brincadeira.



Além do restaurante no Fonseca, a SMASES administra o Restaurante Cidadão Jorge Amado, localizado no Centro de Niterói, municipalizado em 2017.

Moradores de Niterói e cidades do entorno como São Gonçalo e a capital Rio de Janeiro nas duas unidades do Restaurante Popular, localizados no Centro e no Fonseca. Ricardo Tadeu de Lima, morador de São Gonçalo, almoçou nesta terça o cardápio da chef Jessica Sabino e também elogiou o sabor.



"Uma comida de ótimo padrão, com paladar inigualável. Eu não esperava comer tão gostoso hoje, esse projeto é muito bom porque temos a oportunidade de comer algo mais elaborado", considera.



Acostumada a cozinhar menus complexos para um público menor em seu restaurante, Jessica Sabino aprovou a experiência de de atuar a cozinha do Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus.



"Eu achei gratificante. É muito diferente do trabalho que estou acostumada a fazer, porque costumo cozinhar para poucas pessoas, com um menu mais caro, não muito acessível. Tá sendo muito legal poder fazer uma comida acessível para a maior parte da população, muito gratificante como chef", afirma.