Espaço Eco Cultural: recém-inaugurado em PiratiningaDivulgação

Publicado 25/09/2024 13:12

Niterói - O Espaço EcoCultural, primeiro equipamento cultural público municipal da Região Oceânica, localizado às margens da Lagoa de Piratininga, aberto no último dia 21, para visitantes, turistas e moradores de Niterói, terá um Centro de Atendimento ao Turista- CAT.

Para André Bento, presidente da Neltur, o Espaço EcoCultural -- que integra o Parque Orla Piratininga -- sem dúvida, é o mais importante equipamento do Ecoturismo na cidade. "Neste sentido, a Neltur em estudos junto com a Emusa planejam implantar no Parque um CAT pelo impacto de visitantes que o local receberá", disse ele.