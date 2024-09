Banda Um Amô: show no Teatro da UFF este final de semana - Rafael Arantes

Publicado 25/09/2024 13:08

Niterói - No dia 28 de setembro, às 20h, o Teatro da UFF será palco da apresentação da Banda Um Amô, que trará a riqueza da musicalidade preta brasileira durante o Festival Ecos Urbanos. O repertório incluirá clássicos de artistas como Dona Ivone Lara, Sandra de Sá, IZA, Jorge Ben Jor, Seu Jorge e Raça Negra, buscando exaltar a diversidade da música negra.

“Queremos mostrar como a música preta é rica e repleta de influências”, afirma Mariana Braga, vocalista da banda. Cada artista homenageado é uma fonte de inspiração e referência, refletindo a conexão da Banda Um Amô com suas raízes.

O espetáculo promete ser uma celebração da cultura afro-brasileira, com um show que vai envolver o público. “A música preta é uma expressão autêntica do nosso povo, e queremos que todos sintam essa energia”, completa Mariana.

Sobre a Banda Um Amô

Formada por um quarteto de talentosas mulheres pretas, oriundas do universo das escolas de samba, a banda Um Amô traz para o palco toda a essência e sonoridade única das baterias de samba. Com o uso dos característicos instrumentos como surdos, caixa, repique e tamborim, combinados com baixo, guitarra, cavaco e violão, a banda oferece uma experiência musical única.

A formação da Banda Um Amô inclui Mariana Braga, responsável pelos vocais, violão e cavaco, Thalita Santos nos surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na caixa.

Serviço:

Evento: Festival Ecos Urbanos

Data: 28 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro da UFF – Niterói

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí

