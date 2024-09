Prefeito Axel Grael: participando da inauguração de novo espaço da Águas de Niterói - Bruno Eduardo Alves

Publicado 25/09/2024 15:29

Niterói – O prefeito Axel Grael, participou da inauguração do novo Centro de Controle Operacional da Águas de Niterói, em Icaraí, na Zona Sul. O prefeito foi recebido pelo diretor-presidente do grupo Águas do Brasil, Cláudio Abduche, e pelo diretor-executivo da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.

O novo Centro de Controle conta com tecnologia de ponta, investimentos em automação e excelência operacional. Especialistas monitoram, em tempo integral, todo o abastecimento de água da cidade. Niterói se destaca como a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro e a sexta melhor do Brasil em saneamento, de acordo com o ranking do Instituto Trata Brasil. Além disso, a cidade tem um dos melhores índices no combate às perdas de água, com menos de 25%, muito abaixo da média nacional.

O prefeito Axel Grael ressaltou a importância da parceria entre o município e a Águas de Niterói: “Trabalhamos em conjunto com a empresa, que realiza um serviço de excelente qualidade em Niterói. Nosso objetivo é sempre buscar a maior eficiência e oferecer o melhor serviço. Vamos continuar trilhando o caminho da sustentabilidade. Niterói é hoje a sexta melhor cidade do país em saneamento”, afirmou Axel Grael.

Acompanhado pelos dirigentes da Águas de Niterói, o prefeito conheceu as instalações do novo Centro de Controle Operacional, localizado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Icaraí.