Itacoatiara: obras em diversas ruas foram autorizadas pela PrefeituraReprodução

Publicado 26/09/2024 08:46

Niterói - O prefeito Axel Grael assinou, nesta quarta-feira (25), a ordem de início para execução de obras de melhorias em sete vias em Itacoatiara, na Região Oceânica. As ruas terão implementação de paralelepípedos, considerada a solução técnica mais adequada. Além da pavimentação, as vias receberão drenagem de águas pluviais e instalação de sarjeta e meios-fios.

As intervenções acontecerão nas ruas Gerânios; Ipês; Margaridas; Camélias; Cravos; Rosas; Jasmins e Manacás. O investimento será de R$ 5,6 milhões e a previsão de conclusão dos trabalhos é maio de 2025.

“Quando vemos outros locais temos a certeza da qualidade das obras que a gente está fazendo em Itacoatiara. Nem sempre as obras podem acontecer rapidamente. Há estudos e levantamento de orçamento. Até chegarmos a este ponto houve muitas conversas com os moradores. Feitas todas as consultas, estamos aqui para melhorar ainda mais a infraestrutura do local”, ressaltou Axel Grael.

A assinatura aconteceu na sede da Sociedade dos Amigos e Moradores de Itacoatiara (Soami). Participaram ainda o secretário Executivo André Diniz; o presidente da Neltur, André Bento; o presidente da Associação Comercial e Industrial do estado do Rio (Acierj), Igor Baldez Filgueira; o sub-secretário de Governo, Rodrigo Martins; o presidente da Emusa, Antonio Louroza; e o presidente da Soami, Luiz Otávio Ferreira da Silva.

Restauração ecológica O projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social de Niterói avança na recuperação das principais áreas de restingas da cidade. Na próxima semana, a Prefeitura de Niterói vai iniciar a segunda fase de revegetação de duas das mais bonitas áreas de restingas da cidade: as praias de Itacoatiara e Camboinhas, na Região Oceânica.

A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) está à frente do projeto que vem acontecendo de forma gradativa na cidade desde 2019. O programa tem um investimento de R$ 2,9 milhões, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A revegetação acontece em diversos pontos e será equivalente a 10 campos de futebol – a maior área recuperada da história do município.

O projeto está restaurando 203,1 hectares de Mata Atlântica. O trabalho que será realizado em Itacoatiara no próximo mês vai focar nas plantas invasoras. Na sequência, a iniciativa vai para Camboinhas. Desta vez, o projeto entra na fase mais difícil que é a supressão de plantas invasoras maiores e revegetação com as plantas nativas para evitar novas invasões.