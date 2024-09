São Miguel Arcanjo: fé no Santo será celebrada em evento no Bairro de Fátima - Leonardo Simplicio

São Miguel Arcanjo: fé no Santo será celebrada em evento no Bairro de FátimaLeonardo Simplicio

Publicado 26/09/2024 09:19

Niterói - A tradicional Festa de São Miguel Arcanjo, que está em sua 16ª edição, terá início nesta sexta-feira (27) e seguirá até domingo (29), na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Fátima, em Niterói. As celebrações começam no dia 27, a partir das 19 horas, com a missa de São Miguel das Almas. No sábado (28), acontece o momento de oração, às 10h. Haverá missa em honra aos arcanjos São Gabriel e São Rafael, às 12h, e às 15h serão retomadas as orações de poder. Em seguida, às 17h, será celebrada a segunda missa do dia.

Já no domingo (29), dia oficial dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, serão celebradas três missas solenes: às 8h, 12h e 17h. A programação será encerrada com a tradicional procissão e a queima simbólica dos pedidos recolhidos ao longo do ano. Nestes dias, para quem for à festa, terá no pátio da igreja o bazar com diversos artigos religiosos e a venda do tradicional bolo das medalhas.

O padre João Cláudio, responsável pela celebração das missas e pela organização das festividades, lembra que desde 2008, a Festa de São Miguel Arcanjo se tornou um marco na vida religiosa de Niterói.

“A missa em homenagem a São Miguel Arcanjo é celebrada uma vez por mês, atraindo fiéis não só de Niterói como de diversos municípios do Rio e até de outros estados. E, em setembro, realizamos a festa para celebrar o Dia de São Miguel. Em reconhecimento à sua importância, a missa foi recentemente declarada por unanimidade, patrimônio imaterial da cidade de Niterói”, conta o padre João Cláudio, que este ano está completando 25 anos de sacerdócio.

O endereço da Igreja Nossa Senhora de Fátima é Rua Andrade Pinto, 189, Bairro de Fátima, Niterói.