Peça infantil Cinderela: este final de semana no palco do Theatro Municipal Divulgação

Publicado 26/09/2024 10:00

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói abre suas cortinas, no fim de semana de 28 e 29 de setembro, para uma encantadora montagem do clássico 'Cinderela', que narra as aventuras da sofredora menina que conquista seu príncipe encantado com a ajuda de uma fada.

Com direção de Eduard Roessler, o espetáculo conta a história de um viúvo que resolve casar novamente, da doce e meiga Cinderela, a da terrível madrasta e suas filhas. Após a morte do pai, a pobre menina fica à mercê das invejosas criaturas. Depois de gastar todo o dinheiro do viúvo, a infernal madrasta resolve investir nas filhas, mandando-as para o baile real, onde o príncipe Edward irá escolher entre as donzelas a sua futura esposa.

Cinderela é logo proibida de ir ao baile, pois o objetivo da madrasta é impedir sua presença para que só suas filhas tenham a chance de conquistar o herdeiro real. Desiludida, Cinderela se recolhe à solidão do seu quarto, mal sabe ela que existe alguém que poderá mudar o seu destino e é aí que surge uma engraçada fada madrinha que lhe dará um belo vestido, carruagem e até um par de sapatinhos de cristal, peça importante no decorrer de nossa história.

Recheado de muita comédia e magia, a nossa heroína conseguirá um final feliz, que tem início com as doze badaladas.

SERVIÇO:

Adaptação e Texto: Eduard Roessler

Direção: Eduard Roessler

Elenco: Eduard Roessler, Gisela Roessler, Mario Neto, Manuela Guyer, Willy Roessler, Anna Clara Roessler e grande elenco

Iluminação: Leonardo Heringer

Evento: Peça Cinderela, com o Grupo Papel Crepom

Datas: 28 e 29 de setembro de 2024

Horários: Sábado, às 16h; Domingo, às 18h

Ingressos: R$ 60 (inteira) Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Classificação indicativa: Livre

Duração: 50 min

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói