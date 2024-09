Programa Niterói Solidária: sua doação pode ajudar muito a quem precisa - Divulgação

Programa Niterói Solidária: sua doação pode ajudar muito a quem precisaDivulgação

Publicado 26/09/2024 09:27

Niterói - A Prefeitura realizou a doação de 77 quilos de alimentos a sete instituições na última segunda e terça-feira (23 e 24), no Horto do Fonseca. Cada instituição recebeu dez kits alimentares, em mais uma ação do programa Niterói Solidária com o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. A entrega foi executada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.



“Fico muito feliz em ver que o Niterói Solidária continua dando bons frutos. Isso mostra a solidariedade dos niteroienses. O colégio Gaylussac, que fez essas doações, tem sido muito parceiro e sempre promove atividades que revertem em doações. Sou muito grata! Com esses esforços conjuntos conseguimos manter o apoio às instituições cadastradas no programa", disse Christa Vogel Grael, coordenadora voluntária do programa.



Dentre as instituições beneficiadas estão o Instituto Gingas, Primeira Igreja Batista de Niterói, Associação Barulho do Bem, APAE-Niterói, Império de Araribóia, Associação Coração de Jesus e Centro Pró-Melhoramentos do Bairro do Caramujo. Desde 2021, o Niterói Solidária arrecada toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza. O trabalho começou durante a pandemia com o objetivo de ajudar famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade.



“É um programa que depende de doação voluntária atrelada a eventos na cidade. Essas doações chegam a entidades parceiras que distribuem os alimentos a quem mais precisa. É, na verdade, um gesto consciente de quem tem um pouco mais para ajudar os que mais necessitam”, explica Elana Costa, secretária de Direitos Humanos de Niterói.



Como doar

As doações para o Niterói Solidária devem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na R. Prof. Plínio Leite, 86-168 (Caminho Niemeyer), de segunda a sexta, das 9h às 17h. São aceitos alimentos não perecíveis.



O Niterói Solidária conta ainda com apoio da Defesa Civil, da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer. Através do programa, a população doa e a SMDHC viabiliza a logística para que as arrecadações cheguem a quem mais necessita, auxiliando no combate à fome na cidade.