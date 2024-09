João Tostes e Vinicius Vivas: no palco do Theatro Municipal de Niterói - Hilreli Alves

Publicado 26/09/2024 11:00

Niterói - "Harmonia de Dois: Música que une, talento que inspira" é o nome do espetáculo que João Tostes e Vinícius Vivas levam para o palco do Theatro Municipal de Niterói, na sexta-feira, 27 de setembro, às 20h.



Transcender corcovados e montanhas, criando uma experiência musical única. É o que busca o duo de música instrumental no ukulele, que contará com a participação especial do niteroiense Leandro Donato.

SERVIÇO:



Evento: João Tostes & Vinícius Vivas (Duo de Ukulele)

Data: Sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Horário: 20h

Ingressos: R$ 60 (inteira) - Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Classificação indicativa: Livre

Duração: 90min

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói