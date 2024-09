Niterói: Rodrigo Neves lidera a pesquisa em intenção de votos - Reprodução

Niterói: Rodrigo Neves lidera a pesquisa em intenção de votosReprodução

Publicado 26/09/2024 10:35

Niterói - A dez dias das eleições, Rodrigo Neves lidera a disputa com 44% das intenções de voto segundo pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta quinta-feira (26-09). Em segundo lugar aparece Carlos Jordy, com 22%, seguido por Talíria Petrone (9%) e Bruno Lessa (2%). Os indecisos somam 15%.

O Instituto Gerp mostrou que Rodrigo Neves lidera também no cenário espontâneo, quando nenhum nome é apresentado previamente ao entrevistado. O ex-prefeito chega a 31% contra 17% de Carlos Jordy.

A pesquisa do Gerp, registrada sob o número RJ-06484/2024, foi feita com 1250 entrevistas e tem margem de erro de 2,83% pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95,55%.