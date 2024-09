Obra O Banquete, de Anelice Lober: em cartaz no MAC - Divulgação

Publicado 26/09/2024 11:30

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC abrirá no sábado, 28 de setembro, a exposição Obra Têxtil. A mostra apresentará a exploração de interseções entre a arte contemporânea e a tradição têxtil. Essas relações foram tecidas num mutirão, de forma multidisciplinar, abrangendo tanto a matriz popular quanto especulações sobre o têxtil em um campo mais ampliado. Os procedimentos e discursos presentes na exposição se entrelaçam em rede, refletindo os dias atuais.

Artistas que participam: Ana Lídia, Alexandre Paes, André Ventorim, Anelice Lober, Anna Braga, Arthur Scovino , Biophillick, Brida Abajur, Capra Maia, Clarisse Tarran, Cláudio Carpenter, Cris Cabus, Cris Mathias, Daisy Barros, Débora Passos, euFraktus X, Fernanda Pacca, Fiamma Viola, Flavia Fabiana, Gisel Carriconde Azevedo, Helena Dalbone, Hileana Menezes Carneiro, Igu Krieger, Isabela Couto, Isabella Brito, Isadora Jochims, Jader Magalhães, José Arcanjo, Jota Testi, Julia Gonzales, Júlia Mazzoni, Juliana Naufel, Júlio César Lopes, Léa Juliana, Lea Soibelman, Lia Do Rio, Ligia Montagna, Lucimar Bello, Luiz Monken, Marcelo Calango, Marco Antônio Mendes Rabello, Marianne Nassuno, Marlan Cotrim, Moreno Lago, Mônica Lóss, Paula Phoenix, Samantha Canovas, Sofia Rodrigues Barbosa, Sôla Ries, Stephany Pinho, Suyan de Mattos, Thalita Caetano, Thalyson dos Anjos, Triz de Oliveira Paiva, Valéria Medeiros, Victor Hugo Soulivier, Wilnês Henrique, Yan Mariano e Yolanda Freyre.

SERVIÇO



Evento: Exposição Obra Têxtil

Abertura: Sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 14h

Visitação: de 29 de setembro a 08 de dezembro de 2024

Horários: de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até às 17h30)

Local: Mezanino do Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói

Curadoria e coordenação: Suyan de Mattos

Texto: Adriano de Moraes

Expografia e montagem da Galeria-escola A Pilastra

Artista homenageada: Lucimar Bello



Ingressos: R$16 (inteira) e R$8 (meia-entrada) - Local da venda de ingresso: diretamente na bilheteria do museu (somente pagamento em dinheiro) ou online pelo site - Sympla (pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto - este disponível apenas para compras com pelo menos 7 dias de antecedência).



Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras a visitação é gratuita para todo mundo!



Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.