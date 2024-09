Rodrigo Neves: campanha teve reforço das mulheres e da juventude, em caminhada do Centro até a Cantareira - Divulgação

Publicado 27/09/2024 00:23

Niterói - A quinta-feira (26) foi muito especial para o candidato a prefeito Rodrigo Neves e começou com muita emoção, com o nascimento do neto Vicente, que no latim significa vencer, irmão da Manuela e segundo filho da primogênita Mayara com o genro Caio Malta.

Parte da agenda de campanha foi adiada, mas no final da tarde, Rodrigo Neves e a vice Isabel Swan reuniram centenas de mulheres e jovens, no Centro de Niterói. A ex-subescretaria de Educação e gestora cultural, Gabriela Linhares, participou do ato -- reforçando a importância da mulher nestas eleições. O grupo se concentrou ao lado do Terminal Rodoviário João Goulart, onde Rodrigo recebeu o apoio e o carinho dos integrantes de movimentos estudantis, femininos, comunitários e antirracistas. De lá, a multidão seguiu em caminhada até a Praça da Cantareira, em São Domingos.



O trabalhista destacou a parceria que sempre teve com a Universidade Federal Fluminense (UFF), como o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, a construção do novo Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), o Complexo Esportivo Aída dos Santos e a grande cooperação formada durante a pandemia para testagem e vacinação, entre outras iniciativas. Numa referência a Carlos Jordy, Rodrigo Neves alertou para a falta de compromisso histórico do adversário com a UFF, maior universidade federal do país, com mais de 60 mil alunos.



“Tem um adversário que mente quando diz que vai fazer parceria com a UFF. Quando cortaram o orçamento da universidade, ele ficou ao lado do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que dizia que as universidades federais eram locais de balbúrdia. Enquanto isso, a gente estava ajudando a universidade a resistir, a não morrer diante dos cortes que foram feitos. Aliás, ele já demonstrou a falta de compromisso com Niterói desde que foi eleito deputado federal. Em seis anos, ele foi o deputado que menos enviou recursos para apoiar Niterói. Teve direito a mais de 110 milhões de reais em emendas, mas só destinou menos de 2% para Niterói; também votou contra isentar em 50% a tarifa de água e esgoto para a população mais pobre e votou contra tirar o porte de arma de homens acusados de atos de violência ou de ameaça contra mulheres”, disse Rodrigo Neves.



O trabalhista também falou dos projetos para o Centro da cidade e reafirmou que a região será o grande vetor de desenvolvimento na sua próxima gestão, com um grande polo de inovação, tecnologia e conhecimento.



“Não se faz isso sem a juventude e sem a Universidade Federal Fluminense. Eu vou criar um programa para apoiar os estudantes da UFF e de outras universidades para que eles possam pagar o aluguel e morar no Centro totalmente revitalizado e perto desse grande polo que vai atrair várias empresas e gerar emprego e renda. Nós vamos fazer o maior programa de moradia estudantil do Brasil. Eu peço a todos empenho para vencermos no dia 06 de outubro e com muito trabalho e amor transformarmos Niterói na melhor cidade do país para viver e ser feliz”, concluiu o trabalhista.