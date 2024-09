Luiza e João Carino: amor familiar pela memória da música gravada brasileira - Nany França

Publicado 26/09/2024 15:39

Niterói – O Espaço Futuros, no Flamengo, reuniu artistas e produtores no evento de lançamento do novo portal do Instituto Memória da Música Brasileira (IMMuB), na última quarta-feira (25).





Na plateia estavam artistas, produtores e jornalistas como Ricardo Schott (do site Pop Fantasma), o cantor Marcos Sacramento, o produtor Paulo Baiano, representantes do Instituto Moreira Salles e diversos outros agentes do mundo da música. João Carino agradeceu a presença de todos, explicando que foi guiado por um sonho – que era ter a música brasileira catalogável e pesquisável. Já Luiza Carino fez as demonstrações necessárias sobre as funcionalidades do novo sistema de uso do portal. Confira o novo espaço digital em Com novas funcionalidades e muito mais dinâmico para o usuário e pesquisador, o site foi lançado com shows e uma minifeira de itens musicais – como livros independentes de música da editora Garota FM, de Chris Fuscaldo; barracas de vinis raros e atuais; quitutes gastronômicos e muita música boa com os artistas DJ Gustavo Keno, Nina Wirtti, Josiel Konrad e o apresentador Bruno Galvão.Na plateia estavam artistas, produtores e jornalistas como Ricardo Schott (do site Pop Fantasma), o cantor Marcos Sacramento, o produtor Paulo Baiano, representantes do Instituto Moreira Salles e diversos outros agentes do mundo da música. João Carino agradeceu a presença de todos, explicando que foi guiado por um sonho – que era ter a música brasileira catalogável e pesquisável. Já Luiza Carino fez as demonstrações necessárias sobre as funcionalidades do novo sistema de uso do portal. Confira o novo espaço digital em https://immub.org/

SOBRE O IMMUB



O Instituto Memória Musical Brasileira é uma iniciativa privada e de reconhecida utilidade pública, que desenvolve um trabalho sólido e de credibilidade: uma fonte de conhecimento singular e disponível ao mundo de forma gratuita. Já tradicional por ser a principal plataforma de pesquisa do catálogo de discos produzidos no Brasil, o IMMuB revoluciona e facilita a consulta de informações e conteúdos específicos através de seu portal, onde podem ser consultadas fichas técnicas, verificadas autorias de obras musicais e datas corretas das produções e dos lançamentos por parte de profissionais da música, estudantes, pesquisadores e jornalistas. O banco de dados já reúne cerca de 95 mil discos únicos produzidos no país, trazendo-os de forma organizada e padronizada, com várias opções de filtros para que o usuário encontre com precisão a informação buscada. O acesso é e sempre será gratuito.



“Criamos o evento como uma oportunidade para apresentar o novo site e reafirmar a instituição que, em breve, celebra 20 anos de atuação. O evento também reuniu presencialmente o público carioca e fluminense usuário do IMMuB. Afinal, todos têm em comum a paixão pela música brasileira ou a usam com propósito profissional, o que configura um excelente ambiente para estabelecer novas relações. Pensamos em um evento descontraído e musical, bem a cara do IMMuB”, explica Luiza Carino, diretora artística da instituição.