Niterói: Plano Estratégico inclui várias ações em curso, como o lançamento de um site turístico atualizado para a cidade - Divulgação

Niterói: Plano Estratégico inclui várias ações em curso, como o lançamento de um site turístico atualizado para a cidadeDivulgação

Publicado 26/09/2024 16:12

Niterói – Reconhecida por suas paisagens deslumbrantes e por abrigar o maior acervo de obras de Oscar Niemeyer fora de Brasília, Niterói avança para se firmar como um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo. Com base no crescente potencial do setor, a Prefeitura firmou uma parceria para a criação de um Plano Estratégico de Turismo, que traçará diretrizes para o desenvolvimento do turismo na cidade ao longo dos próximos 10 anos.



A assinatura do termo de cooperação, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (19), envolve a Prefeitura de Niterói, o Núcleo de Projetos da Faculdade de Turismo e Hotelaria (FTH) da Universidade Federal Fluminense (UFF), e o Laboratório de Políticas, Governança e Turismo, que juntos formarão o Grupo de Pesquisa Turismo, Gestão e Territórios. Esse grupo será responsável pela elaboração do Plano Estratégico de Turismo de Niterói 2024-2034, com foco em um planejamento participativo. O Conselho de Turismo de Niterói, lideranças locais e a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) estarão diretamente envolvidos, garantindo que a construção do plano atenda às reais demandas da cidade.



Segundo André Bento, presidente da Neltur, a necessidade de um plano robusto surgiu após análises que mostraram demandas fundamentais para o desenvolvimento do turismo em Niterói, envolvendo áreas como infraestrutura, governança, promoção e marketing.



“Esse plano será decisivo para transformar Niterói em um destino ainda mais atraente para turistas, ao mesmo tempo em que fortalecerá o desenvolvimento econômico e social da cidade. Será construído com ampla participação da população e do setor turístico local, o que garantirá seu alinhamento com as necessidades do dia a dia”, explica.



O projeto inclui a identificação de novas oportunidades de negócios e roteiros turísticos, além de prognósticos para o crescimento sustentável do turismo em Niterói. As ações contempladas visam aumentar a competitividade e atratividade da cidade como destino, embasando decisões sobre infraestrutura, estratégias de marketing, preservação e gestão dos recursos turísticos.



Um tesouro turístico às margens da Baía de Guanabara



Entre as iniciativas contempladas pelo plano está o incentivo ao setor de hospedagem, que já conta com cerca de 2.300 leitos, distribuídos entre hotéis, pousadas e serviços de cama e café. Recentemente, duas grandes redes internacionais, o Hotel H e o Best Western, inauguraram unidades na cidade. Além disso, hospedagens em apartamentos e casas via plataformas como AirBnB têm crescido, especialmente na Região Oceânica e Zona Sul.



O turismo internacional também está em alta. De acordo com os registros dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) da Neltur, Niterói já recebeu visitantes de países como Alemanha, México, Rússia e Coreia do Sul, além de turistas de várias regiões do Brasil, como Minas Gerais e Pernambuco. A localização privilegiada da cidade – a apenas 13 minutos do Rio de Janeiro via Ponte Rio-Niterói e 20 minutos de barca – torna-a uma escolha conveniente para quem deseja explorar as belezas naturais e culturais da região. Com 12 praias, 35 trilhas mapeadas e 15 rotas no Parque Estadual da Serra da Tiririca, Niterói se destaca como destino para o ecoturismo. A cidade também se consolida como a capital da vela e conta com o maior número de clubes de canoa havaiana do estado, além de sediar eventos esportivos de grande porte, como o Itacoatiara Big Wave, de surfe, e torneios de beach tennis e bodyboard.

Além de suas belezas naturais, Niterói possui polos gastronômicos e culturais, como a Reserva Cultural e o Forte do Pico, que atraem visitantes e estimulam a economia local. A cidade também se destaca por suas escolas de samba, como a Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos de Niterói, que contribuem para o potencial turístico do Carnaval.



Iniciativas em andamento



O Plano Estratégico inclui várias ações em curso, como o lançamento de um site turístico atualizado para a cidade. Também será implantada sinalização em 12 novas trilhas de Niterói, além da inclusão do município na plataforma de Destinos Turísticos Internacionais. O Réveillon da cidade está sendo formatado para captação de recursos via Leis de Incentivo, e está prevista a realização do congresso "Tomorrow Blue Economy". Outro destaque é a construção de um píer turístico em Niterói, junto com a ampliação da divulgação internacional por meio de campanhas em companhias aéreas e OTA's (agências de viagem online). A cidade também está ampliando parcerias com municípios vizinhos para promoção mútua e potencializando o Carnaval de Niterói como um produto turístico, mantendo a data antecipada em relação aos desfiles do Rio de Janeiro.



“Niterói está pronta para se destacar ainda mais no cenário turístico nacional e internacional, oferecendo um leque completo de atrações para todos os tipos de visitantes”, finaliza André Bento.



A Neltur mantém um serviço de atendimento ao turista pelo número 0800 282 7755.