OBEMEP: premiação de alunos da Rede Municipal de Educação aconteceu na Barra da TijucaBruno Eduardo Alves

Publicado 27/09/2024 09:51

Niterói – Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói se destacaram na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Sete alunos de escolas da Prefeitura receberam medalhas durante a cerimônia de premiação realizada na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, nesta quinta-feira (26). Entre eles, dois conquistaram medalhas de prata na Etapa Nacional e ouro na Etapa Regional.



A OBMEP deste ano contou com a participação de mais de 18,3 milhões de alunos, com provas adaptadas ao nível de escolaridade de cada participante. Após várias etapas, Niterói brilhou com o estudante Miguel de Oliveira, do 8º ano da Escola Municipal Honorina de Carvalho, em Maria Paula, que destacou a importância de foco e dedicação para alcançar seus objetivos. Ele recebeu a medalha de prata na Etapa Nacional e ouro na Etapa Regional.



“Foi uma experiência divertida. Eu adoro fazer provas e me desafiar. Não esperava chegar tão longe, mas estou muito orgulhoso. Quero continuar aprendendo matemática para, quem sabe no futuro, trabalhar com Economia”, afirmou Miguel.



Outro destaque foi José Luiz Vellasco, também do 8º ano, da Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos, na Ilha da Conceição. Novato na competição, ele seguiu uma rotina de preparação para garantir suas medalhas de prata (Nacional) e ouro (Regional).



“É a primeira vez que participo da OBMEP e foi uma experiência incrível. Essas conquistas vão me ajudar no futuro, principalmente na universidade. Agora, meu objetivo é alcançar o ouro nas duas etapas na próxima edição”, comentou José.



Além dos estudantes, o professor Reinaldo Schimitz, da Escola Municipal Honorina de Carvalho, também foi premiado com um diploma de reconhecimento pelo desempenho de seus alunos. Ele destacou a importância de incentivar o desenvolvimento dos estudantes dentro e fora da sala de aula.



“Receber este reconhecimento é uma validação do trabalho que fazemos na escola pública. Ver os alunos sendo premiados é muito gratificante e motiva os demais a participarem. Depois da pandemia, tivemos apenas um aluno premiado. Este ano, foram 30 aprovados na primeira fase”, ressaltou Reinaldo.



Outros cinco alunos da Rede Municipal de Niterói conquistaram medalhas de bronze na Etapa Regional: Vinícius Moraes (Escola Municipal Honorina de Carvalho), Christian Cruz (Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos), Beatriz Costa (Escola Municipal Paulo Freire), Lucas Ribeiro (Escola Municipal Altivo Cesar) e Matheus de Jesus (Escola Municipal Antinéia Silveira Miranda).



Sobre a OBMEP

Criada em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a OBMEP é promovida pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC). A competição, destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, visa estimular o estudo da matemática e descobrir talentos na disciplina, além de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil.



Nesta edição, foram distribuídas 8,4 mil medalhas, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil menções honrosas. A OBMEP alcançou 99,78% dos municípios brasileiros, abrangendo mais de 55 mil escolas.