Parque POP de Piratininga: um dos três melhores do mundo, em premiação na Holanda - Divulgação

Parque POP de Piratininga: um dos três melhores do mundo, em premiação na HolandaDivulgação

Publicado 27/09/2024 10:06

Niterói - O Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), entregue à população pela Prefeitura no último sábado (20), acaba de ganhar mais um reconhecimento internacional. O projeto recebeu menção honrosa no AIPH World Green City Awards 2024, na Holanda, como finalista na categoria Cidade Inclusiva. O POP concorreu com outros dois projetos, um de Belo Horizonte e outro da Cidade do México.



Com investimentos de R$ 100 milhões da Prefeitura de Niterói e considerado o maior projeto de soluções baseadas na natureza (SBN) do país, o parque já faturou diversos prêmios. Em setembro do ano passado, levou o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2023 na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Em junho de 2023, foi escolhido pelo “Prêmio Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030” como o melhor projeto ambiental do país. Em maio, foi vencedor na categoria “Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mobilidade” do LATAM Smart City Awards 2023, entregue no México.



“O Parque Orla Piratininga é um projeto inovador, pioneiro em nosso município. Ele ajuda a difundir a importância do ecossistema da Lagoa de Piratininga e a necessidade de sua preservação. Estamos muito felizes em ver como ele vem se destacando nacional e internacionalmente. Parabéns a toda a equipe do programa ProSustentável, que transformou um sonho em realidade”, afirma o prefeito de Niterói, Axel Grael.



A coordenadora do ProSustentável, Dionê Castro, esteve na Holanda para participar da premiação e comemorou mais uma conquista.



“A busca de soluções baseadas na natureza é o que a maior parte dos países do mundo vêm fazendo nos dias de hoje. Niterói está avançando significativamente. Temos um maravilhoso laboratório pra ir distribuindo as lições aprendidas pelo Brasil”, diz.



Sobre a premiação



O AIPH World Green City Awards é o primeiro e único prêmio global para cidades onde as plantas e a natureza são o foco principal. Como uma competição contínua, com inscrições abertas a cada 2 anos, o prêmio reconhece o papel das autoridades da cidade na promoção e no suporte à maior inclusão de plantas e natureza em ambientes urbanos.



O objetivo é reconhecer iniciativas públicas que dependem de um maior uso de plantas e da natureza para criar melhores ambientes urbanos – ajudando a cumprir as aspirações locais por melhor resiliência econômica, social e ambiental.

Sobre o POP

O Parque Orla Piratininga possui 680 mil metros quadrados, conta com 8 píeres e 17 praças, incluindo jardins filtrantes que tratam as águas pluviais sem o uso de produtos químicos. Ele não apenas protege o meio ambiente e trata as águas dos rios, mas também promove a recuperação de uma área degradada, oferecendo novos espaços para cultura e esporte. Além disso, promove a justiça ambiental, sendo um local acessível para pessoas de diferentes origens sociais e transformando uma região antes inóspita em um ambiente de convivência e inclusão.



Os jardins filtrantes filtram as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga: Bacia do Rio Cafubá, Bacia do Rio Arrozal e Bacia do Rio Jacaré, devolvendo água de qualidade para a Lagoa de Piratininga.



Conhecidos como wetlands, eles são tecnologias baseadas na natureza para tratamento de águas efluentes e lodos e se destacam das demais por utilizar a vegetação como um dos elementos do sistema. Neste sistema não há uso de concreto, de energia elétrica ou aplicação de produtos químicos.