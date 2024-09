Prefeito Axel Grael: primeira estação de monitoramento da qualidade do ar e das condições meteorológicas da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia é entregue - Lucas Benevides

Publicado 27/09/2024 19:41

NIterói – A Prefeitura entregou, nesta sexta-feira (27), a primeira estação de monitoramento da qualidade do ar e das condições meteorológicas da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, na Praça Jardim São João, no Centro. A estação registra concentrações de poluentes atmosféricos para registrar a qualidade do ar. O equipamento também mede variáveis que auxiliam na avaliação das condições meteorológicas.

O alcance da estação é de um raio de até cinco quilômetros. O equipamento possui cinco sensores meteorológicos e seis analisadores de gases e de partículas. O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da entrega da estação acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Eric de Oliveira; da secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider; do secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Ricardo Lanzelotti e do secretário municipal do Clima, Luiz Fernando Guida.

O prefeito Axel Grael destacou que a estação de monitoramento da qualidade do ar e meteorológica vai colaborar na formulação de políticas públicas.

“Esta é a primeira estação para monitorar a qualidade do ar na cidade. Ela vai produzir dados importantes para aprimorar os protocolos na área da saúde e para a Secretaria do Clima na elaboração de políticas públicas. O equipamento vai qualificar ainda mais a Defesa Civil de Niterói, que já é referência e será ainda melhor”, afirmou Axel Grael.

O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Eric de Oliveira, disse que, em outubro, mais duas estações de monitoramento da qualidade do ar e meteorológica serão entregues. “Esta é a primeira estação. Teremos outra no Horto do Fonseca, na Zona Norte, e mais uma na Praça do Cafubá, na Região Oceânica. Com o uso da tecnologia, estamos aprimorando o nosso sistema de medição da qualidade do ar e das condições meteorológicas”, disse Eric de Oliveira.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, ressaltou que a estação é uma ferramenta fundamental. “Em um trabalho conjunto com a Defesa Civil, vamos ter informações que vão ajudar na prevenção, mitigação e tratamento de doenças de causas respiratórias. Principalmente no caso de crianças e idosos, que precisam de mais cuidados”, explicou a secretária de Saúde.