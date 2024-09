Corredor das Artes: espaço para divulgação de artistas plásticos dentro da Prefeitura - Bruno Eduardo Alves

Publicado 28/09/2024 10:00

NIterói – A artista plástica Denise Berbert estreou, nesta quinta-feira (26), a exposição “Mergulho”, no Corredor das Artes, na Prefeitura de Niterói. A mostra apresenta telas inspiradas no universo marinho. A abertura da exposição teve a presença do prefeito de Niterói, Axel Grael, e da primeira-dama, Christa Grael.

Em “Mergulho”, Denise Berbert explica que a ideia foi usar a arte para retratar um mundo pouco conhecido como o fundo do mar.



“Essa exposição fala sobre pertencer a um universo que conhecemos tão pouco. Conhecemos apenas cinco por cento do universo marinho. É uma necessidade do planeta de se manter e de se cuidar. Acredito muito na beleza e na estética da arte. Trago para esta exposição pinturas que são releituras do meu olhar para este universo marinho. Que a gente possa, através da estética, trazer uma preocupação e um olhar mais atento para o nosso planeta”, reflete Denise Berbert.



As obras retratam águas vivas, corais, algas, animais e outros elementos do universo marinho. A artista utiliza uma variedade de cores que dão vida às obras.



Nascida em Nova Friburgo, Denise Berbert escolheu Niterói para viver. Ela possui uma trajetória que inclui várias formas de expressão. A artista acumula experiência e conhecimento ao longo de mais de três décadas dedicadas à educação da arte. Ao longo da carreira, Denise teve exposições e premiações em relevantes centros de arte internacionais como Estados Unidos, França, Alemanha, Portugal e outros.