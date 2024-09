Mulheres no Samba de Niterói: apresentação gratuita em Santa Bárbara - Divulgação

Mulheres no Samba de Niterói: apresentação gratuita em Santa BárbaraDivulgação

Publicado 28/09/2024 15:00

Niterói - O “Coletivo Mulheres no Samba de Niterói” se apresenta no próximo domingo, dia 29 de setembro, às 16h, na Praça João Saldanha, em Santa Bárbara. O público vai curtir a roda de samba composta pela cantora Adriana Dutra, acompanhada pelas instrumentistas Mariana Bernardes (violão e voz), Fabi Ventura (Tantan), Raquel Marques (pandeiro) e Suellen Paschoal (Surdo). O evento é realizado pela Prefeitura de Niterói e pela Fundação de Artes de Niterói, o evento é gratuito e encerra às 20h.

Fundado desde 2020 pela jornalista e produtora cultural Camille Siston, o coletivo já se apresentou em diversos pontos culturais da cidade e em praças. “O coletivo Mulheres no Samba de Niterói vai muito além de um projeto musical, é uma militância e reivindicação de acesso aos espaços e oportunidades de trabalho. É preciso ter incentivos para que mulheres ocupem a cidade com segurança. E nada melhor do que usar o samba como narrativa de luta”, declara Camille Siston, idealizadora do projeto social Oficina das Minas, que oferece aulas gratuitas de violão, cavaco, percussão e preparação vocal para 200 mulheres, na cidade de Niterói, desde 2023.

Serviço:

Evento: Mulheres no Samba de Niterói

Local: Praça João Saldanha, Santa Bárbara

Dia: 29/09 - domingo

Horário: 16h às 20h

Valor: Evento Gratuito

Realização: Prefeitura de Niterói e Fundação de Artes de Niterói