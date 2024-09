Coyote Valvulado: apresentação no pub O Pecado Mora Ao Lado - Divulgação

Publicado 30/09/2024 09:30

Niterói – O cantor, compositor e gaitista Oswaldo Coyote (da banda Coyote Valvulado) ao saber que o aniversário de 25 anos do selo Astronauta Discos – o label que lança suas músicas – seria virtual, logo tratou de convidar o companheiro de selo Sudano e conversar com o piloto da nave musical, Leonardo Rivera, para que a comemoração ao vivo e em cores fosse marcada.Toda essa intenção resultou na parceria que deu na festa Astronauta no Pecado – que rola nesta sexta-feira (4), a partir das 22h, no pub O Pecado Mora ao Lado, que fica na Rua Hilário Ribeiro, 196, na Vila Mimosa, Praça da Bandeira, Rio. Ingressos a R$ 20 na hora.O selo Astronauta completa 25 anos de serviços prestados à indústria fonográfica brasileira – profissionalizando artistas, dando oportunidades a quem não se enquadra nos padrões e buscando indicar as tendencias do futuro. O selo trabalha em parceria com a distribuidora Nikita Music, a editora musical Warner Chappell e a sociedade Abramus. Confira tudo sobre o selo em www.astronautadiscos.com.br

Como o Coyote Valvulado já tem feito diversos shows por lá, resolveu convidar o artista não binário Sudano para compor a noite – que ainda tem a seleção musical da pesada feita pelo DJ THell. Um dos frequentadores assíduos dos shows no local é o baixista Formigão, integrante do Planet Hemp.Sudano, aos 30 anos, já tem muita história de luta para contar e teve que correr atrás de seus sonhos e desejos desde cedo. Conseguiu encontrar quem ele é. Resolveu batalhar contra os padrões inseridos nas nossas mentes desde que nascemos. Artista desde os dez anos de idade, Sudano está na carreira musical “para abrir sua mente e libertar seus corpos”, desejo que cultivava há tempos. Depois dos singles Tudo Que Não Somos, Mostra Sua Raiva, Meu Caminho Não Acaba Aqui, Tudo Que Passou, Na Estrada, Outro Lugar, Simulação e Padrão Que Não é Seu, o artista segue construindo seu catálogo, sua base de fãs e profissionalizando a carreira. Suas músicas estão em todas as lojas digitais e no canal de youtube (@eusudano). Sudano sempre busca passar através da arte uma mensagem que tenha a ver com sua vida.O artista também é bodypiercer, ativista trans e criador de conteúdo digital – e já vem acumulando singles em sua carreira oficial na música. Com cerca de 1 milhão e 750 mil seguidores somados em suas redes sociais, Sudano marca presença na cena roqueira independente do Brasil, colaborando com o ressurgimento do gênero emocore.Tudo começou quando o cientista Valswold encontrou um coyote quase morto, e o levou para o seu laboratório, onde após mais de 15 horas de operação havia conseguido um grande feito. Depois de limpar o cérebro derretido, Valswold adicionou válvulas superaquecidas no lugar do cérebro. Assim nascia um ser meio animal, meio robô, um Coyote Cyborg, um animal que vive tanto nas matas, como nas cidades, de fácil adaptação: o primeiro Coyote Valvulado.Assim que o animal acordou do coma, o uivo que se escutou nas redondezas transmitia sentimentos variados, uma mistura de prazer com dor, revolta. Era um uivo de vitória e resistência. O nome Coyote é Asteca e significa ¨Cão Gritando¨. E assim é o som da banda, que já é prata da casa e tem seus álbuns e singles lançados pelo selo desde 2009.Sobre o primeiro álbum do Coyote Valvulado, o crítico e jornalista Ricardo Schott (Pop Fantasma, à época, no Jornal do Brasil) escreveu em 2010 que “movida a blues e rock clássico, a banda fluminense faz jus ao seu nome em seu disco de estreia. As 13 faixas soam como se tivessem sido registradas ao vivo (com os tais equipamentos valvulados), parecem sair de um disco de vinil, e não de um CD. O repertorio tem letras idealista e ideário hippie, como em livre Quem Será, Dentro da Cabeça do Homem, a canábica Da Maneiro e a homenagem a Herman Hesse em Bilhete para Herman. E ainda aponta para sons nordestinos em Fora do Tempo e Jagunço de Tocaia”Coyote também está com um site oficial que tem tudo sobre ele, inclusive como obter aulas particulares com o mestre da gaita. Acesse https://coyotevalvulado.com.br/