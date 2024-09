Outubro Rosa: série de eventos gratuitos marcam o mês em Niterói - Divulgação

Outubro Rosa: série de eventos gratuitos marcam o mês em NiteróiDivulgação

Publicado 30/09/2024 15:32

Niterói - Está no forno a 8ª edição do Outubro Rosa que a clínica Pró-Onco Mulher promove com a Oncomed, instituição de oncologia criada há quase 30 anos em Niterói, e com unidades em São Gonçalo e no Rio de Janeiro. Na diversificada programação que acontece ao longo do mês para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção e os riscos do câncer de mama, há o projeto “Yoga na Praia”, do Estúdio Dharma Bhumi (que abre a agenda no primeiro domingo de outubro (6/10, na areia da praia de Boa Viagem); a Jornada Médica, que esse ano acontece no Hospital Icaraí, no dia 19; e a tradicional caminhada na Praia de Icaraí, que tem apoio da Prefeitura de Niterói e será no dia 20.

Mas o ponto alto da programação é o “Nosso Dia Pink”, que a cada ano atrai mais pessoas para um dia inteiro de atividades gratuitas de beleza, cuidados, orientações, cultura, música, muita informação sobre a doença, interação e emoção. No ano passado, mais de 500 pessoas participaram do evento, que contou com personalidades como a cantora Preta Gil e a influencer Mari Anjo Rosa, e terminou ao som da Sinfônica Ambulante. Pelo segundo ano consecutivo, essa ação será no Reserva Cultural, em São Domingos, das 9h às 16h do dia 26/10, fechando a agenda do Outubro Rosa 2024 da Oncomed e Pró-Ónco Mulher.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022 o câncer de mama foi o segundo tipo mais comum de carcinoma no mundo, com 2,3 milhões de novos casos, não só em mulheres de países em desenvolvimento como em nações desenvolvidas. A doença, que também atinge homens, é responsável pela maior taxa de mortalidade feminina no Brasil, o equivalente a 16% do total de óbitos no país. São números alarmantes, que merecem muita atenção, mas podem ser estabilizados com o diagnóstico precoce. É esse o objetivo do Outubro Rosa, com ações em todo o planeta para chamar a atenção sobre a necessidade dos cuidados não só no mês da campanha, mas durante todo o ano, como alerta o mastologista Rodrigo Souto, que iniciou há quase 20 anos a trajetória da clínica Pró-Onco Mulher.

“Há dez anos, a partir do meu dia a dia na Pró-Onco Mulher e na Clínica Malu Sampaio, da Prefeitura de Niterói, senti a necessidade de fazer algo maior na cidade para alertar sobre a importância dos exames e outros cuidados como a alimentação. E aí, com o oncologista Victor Marcondes e a nutricionista oncológica Patrícia Arraes, ambos da Oncomed, bolamos ações para o Outubro Rosa, que começou pequeno com o “Nosso Dia Pink” para a discussão do tema com médicos e atividades para pacientes, e logo se consolidou, hoje envolvendo centenas de pessoas. Tudo para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, que nos ajuda a curar 90% das mulheres e mostrar que câncer não é igual a morte. Mas é preciso reforçar que os cuidados devem acontecer ao longo de todo o ano”, ressalta Rodrigo Souto.



Programação



Desde 2019, a programação do Outubro Rosa da Oncomed e da Pró-Onco Mulher começa com o “Yoga na Praia”, um aulão gratuito de yoga promovido pelo Estúdio Dharma Bhmi todo primeiro domingo do mês, na areia da Praia de Boa Viagem, em Niterói.

“Criamos o projeto porque acreditamos que o nosso Dharma (propósito) é fazer com que as pessoas vivenciem a prática, levando o yoga a um público cada vez maior. Em sete anos, mais de 4 mil pessoas já participaram desse projeto incrível que fazemos com tanto amor e empenho. E como mais de 90% dos alunos são mulheres, não poderíamos ficar de fora dessa campanha tão importante que é o Outubro Rosa. Basta chegar com uma canga e uma garrafinha de água”, convida Cristiane Garcia, idealizadora do Yoga na Praia e coordenadora do Dharma Bhmi.

Depois do Yoga na Praia, o Outubro Rosa das duas instituições segue na manhã do dia 19 com a Jornada Médica no Hospital Icaraí, evento voltado para a troca de experiências com apresentação e discussão de casos clínicos do câncer. No dia seguinte, domingo, 20/10, haverá a já tradicional caminhada na Praia de Icaraí, que tem apoio da Prefeitura de Niterói e é um chamamento expressivo para a necessidade dos exames preventivos anuais. A programação prossegue no dia 23, com palestras e outras ações de orientação sobre a doença no espaço cultural da Oncomed, na rua Arariboia, 6, em São Francisco.

Fechando a agenda do Outubro Rosa, o “Nosso Dia Pink”, ponto alto da programação, acontece no último sábado de outubro, dia 26, pela segunda vez consecutiva no teatro Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural (rua Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos). “Nesse dia oferecemos palestras, dinâmicas e até uma feira com estandes de perfumes, lenços, bijuterias e outros produtos de beleza. A ideia é integrar as participantes para que percebam que podem cuidar da beleza e seguir firme em busca da cura. O evento visa também estimular as mulheres a ter uma atitude preventiva não só com os exames da mama, mas também manter uma vida saudável fazendo exercícios, controlando o peso, não bebendo, não fumando, simplesmente vivendo”, diz o mastologista Rodrigo Souto.



A origem do movimento



A história do Outubro Rosa tem registro no fim da década de 70, quando Susan Goodman Komen, de apenas 33 anos, descobriu o câncer de mama, na época ainda sem tratamento e sequer com métodos de prevenção. A jovem americana faleceu aos 36 anos, e sua morte prematura serviu de incentivo para que Nancy Goodman Brinker, sua irmã e melhor amiga, iniciasse ações voltadas à descoberta da cura e conscientização da doença. Dois anos depois nasceu a Fundação Susan G. Komen for The Cure.

Dez anos se passaram, até que em 1990 surgiram nos Estados Unidos campanhas isoladas sobre a doença. Uma delas foi a Primeira Corrida pela Cura realizada em outubro em Nova York, justo pela Fundação Susan G. Komem, que distribuiu aos corredores laços cor de rosa usados em todo o percurso como símbolo da luta contra o câncer de mama. O evento chegou ao Congresso Americano, que definiu outubro como o mês oficial para a prevenção e combate à doença. O movimento que começou pequeno ganhou reconhecimento nacional e conquistou o mundo, com o laço rosa, desde então, marcando presença em campanhas realizadas em empresas públicas e privadas, desfiles e outros eventos. No Brasil, a primeira ação foi em outubro de 2002, com o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, iluminado de rosa para chamar atenção à causa abraçada por todo o país em 2008. E a fundação motivada pela história da americana Susan Komen se transformou na maior organização sem fins lucrativos de combate ao câncer de mama de todo o planeta.