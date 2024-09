Talíria Petrone: campanha segue focando nos idosos - Divulgação

Talíria Petrone: campanha segue focando nos idososDivulgação

Publicado 30/09/2024 11:49

Niterói - Um governo bom e democrático atende a todos e a todas. Em 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional das Pessoas Idosas. E uma das prioridades de Talíria Petrone, deputada federal do PSOL e candidata a prefeita de Niterói, será tornar o município a “cidade amiga das pessoas idosas”.



Segundo o Censo 2022, do IBGE, o número de pessoas com 60 anos ou mais já supera o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, tanto no estado como na capital fluminense. Niterói é a cidade com a maior população de idosos do estado do Rio de Janeiro. Diante da nova realidade, é preciso melhorar a acessibilidade — em transportes, calçadas, cinemas, restaurantes, praças, parques e espaços culturais — e a segurança, para facilitar o ir e vir.



“No meu governo, Niterói será a cidade amiga das pessoas idosas. Vamos dar atenção prioritária com adequação das calçadas para idosos e pessoas com deficiência. Também vamos garantir a implementação do Serviço de Atenção Domiciliar ao Idoso, disponibilizado pelo governo federal, mas ainda não implementado em Niterói”, garante a candidata, que nasceu e cresceu no município.



Degraus de ônibus e meios-fios elevados, calçadas esburacadas, rampas insuficientes nas ruas, escadarias em espaços culturais e restaurantes e sinais para a travessia de pedestres com tempos curtos são alguns dos obstáculos que precisam de soluções para que Niterói se adapte aos novos tempos. Projetos existentes como os Núcleos da Ginástica 60UP serão fortalecidos.



“Vamos estabelecer parcerias com a UFF (Universidade Federal Fluminense) para a implementação de programas de atividades físicas e recreativas que proporcionem melhor qualidade de vida e hábitos, e estimulem a participação dos idosos para práticas sadias e agradáveis. Os Programas de Ginástica serão implementados em todos os bairros e nas favelas, com professores de educação física dos próprios locais para criar empregos no lugar. Exercícios fazem bem à saúde e à mente, principalmente das pessoas de mais idade”, acredita Talíria Petrone.



O Programa Municipal de Cuidado para a População Idosa será articulado pela Secretaria Municipal do Cuidado: “Vamos cuidar de quem sempre cuidou da gente, além de promover entendimentos entre o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e o Ministério Público para o exame e acompanhamento de denúncias de maus-tratos, violências e agressões contra a pessoa idosa”.



Agenda de terça (1°)

8h - Carro de Som e Panfletagem no Largo da Batalha

10h - Carro de Som e Panfletagem no Largo do Marrão

12h - Carro de Som e Panfletagem na UFF do Gragoatá

16h30 - Carro de Som na Viradouro

17h às 19h - Panfletagem em Icaraí