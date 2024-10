São Francisco: nova iluminação de LED já está sendo instalada no bairro - Divulgação

São Francisco: nova iluminação de LED já está sendo instalada no bairroDivulgação

Publicado 01/10/2024 00:10

Niterói – Como parte da iniciativa para tornar a iluminação da cidade mais sustentável, a Prefeitura avançou na instalação de lâmpadas LED, realizando a segunda etapa de implantação no bairro de São Francisco, na Zona Sul da cidade. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) iniciou esta semana a nova fase, desta vez nas ruas internas do bairro. A primeira etapa beneficiou o triângulo da orla e as avenidas Franklin Roosevelt e Rui Barbosa.

Leonardo Brionis, professor e atleta profissional de beach tênis há quatro anos, destacou os benefícios da nova iluminação.

“A nova iluminação com LED trouxe uma grande diferença para as nossas atividades. Antes, a visibilidade à noite era limitada, o que dificultava as aulas e os treinos. Agora, com a iluminação mais potente e eficiente, conseguimos estender o tempo de prática, oferecendo mais segurança e conforto tanto para os atletas quanto para os alunos. Isso impacta diretamente a qualidade de vida, incentivando mais pessoas a praticarem esportes ao ar livre, mesmo à noite,” comentou o professor.

Recentemente, todo o bairro de Icaraí recebeu iluminação LED. O trabalho foi concluído neste mês. A Avenida Roberto Silveira, junto com todas as vias perpendiculares à praia, como Miguel de Frias, Álvares de Azevedo, General Pereira da Silva, Lopes Trovão, Otávio Carneiro, Mariz e Barros e Joaquim Távora, foi beneficiada.

As vias paralelas à orla de Icaraí, como Paulo Gustavo, Tavares de Macedo, Mem de Sá e Gavião Peixoto, também receberam o reforço na iluminação. O trabalho começou pela praia, com a implantação de nova iluminação voltada para a areia, incentivando a prática esportiva à noite. Foram instaladas lâmpadas com potências entre 180 W e 240 W.

A orla de Icaraí já havia recebido lâmpadas LED no final de 2022, em um projeto que se estendeu pela Praia das Flechas e orla de Boa Viagem.

As lâmpadas LED são mais econômicas, proporcionando uma redução de 50% no consumo de energia. Além disso, demandam menos manutenção e possuem maior durabilidade.

Este ano, diversas localidades de Niterói receberam a nova iluminação, incluindo o Jardim Imbuí, em Piratininga, além de ruas nos bairros Fonseca, Barreto, Centro, São Lourenço, Caramujo, Santa Bárbara, Cubango, Santa Rosa, São Francisco, e nas comunidades do Palácio (Ingá), Marítimos (Barreto), e Boa Vista (Fonseca), além dos túneis Roberto Silveira e Raul Veiga.