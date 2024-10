Rodrigo Neves e Guilherme Bussinger: apoio recente - Divulgação

Publicado 30/09/2024 18:59 | Atualizado 30/09/2024 19:01

Niterói - E a política na cidade vai fazendo seus últimos ajustes para a chegada do próximo domingo (6), quando se dá o pleito. A seis dias da eleição, o candidato à prefeitura de Niterói Guilherme Bussinger (Mobiliza) abriu mão da própria candidatura e anunciou hoje (30.09) apoio a Rodrigo Neves, que lidera em todas as pesquisas de opinião.

“Estamos construindo uma unidade para proteger Niterói desses extremistas e despreparados”, disse Rodrigo Neves. “Guilherme Bussinger é de uma família querida de Niterói, preparado, já exerceu funções relevantes no Executivo e vai contribuir muito com suas ideias nesse novo ciclo que se inicia em 2025”, ressaltou.

“Temos visto, nos últimos tempos, o crescimento do extremismo no mundo. E como pessoa de centro e que ama Niterói, avalio que não podemos correr o risco de ter nossa cidade governada por nenhum dos extremos. Tive com o Rodrigo uma conversa democrática e vamos construir juntos o futuro que todos nós niteroienses queremos e desejamos. Entendemos que o melhor para Niterói será a governança de Rodrigo Neves em diálogo com a sociedade niteroiense, mas sem extremismo”, disse Guilherme Bussinger.