Sitio do Pica Pau Amarelo: clássico de Monteiro Lobato tem livre adaptação para o teatro infantilTyago Fontenele

Publicado 01/10/2024 12:50

Niterói - A turma do Sítio do Picapau Amarelo se reúne no dia 03 de outubro, às 18h, no palco do Theatro Municipal de Niterói, para uma aventura na floresta, após descobrirem o sumiço da boneca Emília. O que eles não contavam, nesta aventura, era de encontrar com a malvada Cuca pelo caminho.

O elenco do espetáculo é todo formado por atores PCD (pessoas com deficiência), integrantes do Projeto Moddown. São eles Agatha Pereira, Aline Cabrita, Breno Rennó, Camilla Vieira, Fernando Irume, Gabriela Aroztegui, Giovanna Bié, Laura Braune, Midiã Gomes, Nathalia Viegas, Paula Balthazar, Pedro Pereira e Vinicius Pereira.



FICHA TÉCNICA:



Produção: TZO Produções

Livre adaptação da obra de Monteiro Lobato: Renato Tozo Sampaio.

Direção: Renato Tozo Sampaio.

Assistência de Produção: Ramon Guimarães.

Figurinos: Patrícia Mattos Ateliê.

Cenário: Renato Tozo Sampaio.

Operação de Luz: Fábio Medeiros.

Operação de Som: Tyago Fontenele.



SERVIÇO:



Evento: Peça ‘Aventuras no Sítio’

Data: 03 de outubro (quinta-feira)

Horário: 18h

Duração: 55 min

Classificação etária: Livre

Ingresso: R$ 50,00

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói