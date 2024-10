Maternidade Alzira Reis: prefeito visitou as obras em andamento - Lucas Benevides

Maternidade Alzira Reis: prefeito visitou as obras em andamentoLucas Benevides

Publicado 02/10/2024 09:07

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou, nesta terça-feira (01), a reforma da Maternidade Alzira Reis, em Charitas, na Zona Sul da cidade. O investimento do município é de R$ 20 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final do ano. A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) segue trabalhando nas obras de reforma da maternidade.

No primeiro pavimento, as equipes executam o acabamento dos alojamentos, da enfermaria, do centro cirúrgico e da área administrativa, além dos trabalhos de estrutura e alvenaria nos elevadores e na UTI Neonatal.

No térreo, estão ocorrendo as instalações dos consultórios, da farmácia e do necrotério. Estão sendo realizados acabamentos na cozinha e no laboratório, além da execução de estrutura e alvenaria dos elevadores, rouparia, tanque de retardo/reuso e área técnica. As instalações externas, como a recuperação do estacionamento, também estão em andamento.

O projeto prevê intervenções nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. A edificação também ganhará sistema de ar-condicionado e será referência em sustentabilidade, com aquecimento solar, elevadores eficientes, iluminação natural com sensores de presença, reuso da água da chuva, acessibilidade visual, telhados e paredes verdes.

Também será implantada uma Unidade de Cuidados Intermediários para recém-nascidos e ambientes de acolhimento, com salas para exames de ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas, além de leitos de recuperação pós-anestésica.

Na ala de internação, cinco novos ambientes vão realizar procedimentos de pré-parto, parto e pós-parto. Haverá áreas específicas para acompanhantes e atividades de apoio ao aleitamento. Todos os espaços vão seguir normas de acessibilidade.