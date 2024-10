A Careca e a Bicharada: exposição em outurbo na Sala Carlos Couto - Reprodução

A Careca e a Bicharada: exposição em outurbo na Sala Carlos CoutoReprodução

Publicado 01/10/2024 15:09

Niterói - A Sala Carlos Couto recebe até o dia 31 de outubro a exposição “A Careca e a Bicharada”, Denise Berbert, Marcelo Masiero, Carla Falcão, Ronan Pereira, Mauricio Kiffer, Si Coimbra, Gisele Paulino, Natalia Mendes, Dani Paiva, Tatiana Castagna, Mariana Erthal, Luisa Ruas, Carlos Daudt e os alunos do Curso Palavra Mágica, irão expor suas “interpretações” do livro homônimo, da autora Simone Mattos. A exposição tem a curadoria de Bê Sancho.



Sobre o livro



Um tema tabu sai do armário e dos livros científicos para chegar à literatura infantojuvenil: o tratamento oncológico. Em seu primeiro livro, mas já com o reconhecimento de grandes escritores, Simone Mattos lança “A Careca e a Bicharada” trazendo potência, ousadia, bravura, realidade e poesia. O diagnóstico de câncer terminal, recebido há 4 anos, não reduziu a coragem e vitalidade da autora.

Simone usou o poder da fé, da esperança, do amor e da escrita para mudar a sua história. Quando o discurso oficial quis reduzi-la, ela se agigantou. No livro, ela narra com criatividade, através da metáfora dos bichos, a experiência da protagonista Careca. Uma história que não é só dela, mas de muitas mulheres e crianças que enfrentam o câncer e ao perderem seus cabelos vem carimbado na testa o rótulo de doente. As ilustrações de Mariana Erthal são um ponto a mais, de um bom gosto de tirar o chapéu, de uma personalidade desconcertante. Nada de traços infantis! É pura arte. Há vibração e emoção em cada desenho.



SERVIÇO



Evento: A Careca e a Bicharada | Curadoria: Bê Sancho

Visitação: 02 a 31 de outubro

Horário: Quarta a sexta, das 11h às 18h | Sábado e domingo, das 14h às 18h

Quando não houver espetáculo no teatro e feriado, não haverá funcionamento da sala.

Classificação etária: Livre - Entrada franca

Local: Sala Carlos Couto – Anexa ao Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói