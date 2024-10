Lançamento de livro: programação do Outubro Rosa na Sala Carlos Couto - Divulgação

Publicado 02/10/2024 08:54 | Atualizado 02/10/2024 08:57

Niterói – A Prefeitura lançou a programação do Outubro Rosa, com diversas atividades voltadas à conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama. Durante todo o mês de outubro, serão realizadas ações como caminhadas, rodas de conversa com especialistas, e eventos de integração que reforçam a importância do diagnóstico precoce e da saúde da mulher.

A programação inclui a iluminação de monumentos, como a Capela de São Pedro, em Jurujuba, e o Museu de Arte Contemporânea (MAC) para simbolizar a campanha. Nesta terça-feira (1º), ocorreu o lançamento do livro “A Careca e a Bicharada”, de Simone Mattos (escritora) e Mariana Erthal (ilustradora), na Sala Carlos Couto. A obra aborda com leveza o tema do câncer. O evento teve apoio da Secretaria Municipal da Mulher e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Entre as atividades de mobilização, a Caminhada e Corrida pela Vida, organizada pela OAB, acontecerá no dia 5 de outubro, com largada no Praia Clube São Francisco, às 8h. No dia 12, a Remada Rosa, organizada pelo Projeto Brio, será realizada na Praia de Charitas, às 7h. A Pedalada Rosa está marcada para o dia 13 de outubro, no Caminho Niemeyer, às 9h. Os eventos têm apoio da Prefeitura.

Além disso, serão promovidas rodas de conversa com especialistas e eventos voltados ao público feminino, como o Café, Mulheres e Networking, no dia 30 de outubro, e a Quinta D’Elas, no dia 31, ambos organizados pela Secretaria da Mulher. Esses encontros visam discutir temas como o papel das empresas nas causas sociais e a importância dos cuidados preventivos. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Programação:

01/10 – Lançamento do Livro “A Careca e a Bicharada” – Sala Carlos Couto, às 18h

05/10 – Caminhada e Corrida pela Vida (OAB) – Largada no Praia Clube São Francisco, às 8h

12/10 – Remada Rosa (Projeto Brio) – Praia de Charitas, às 7h

13/10 – Pedalada Rosa – Caminho Niemeyer, às 9h

19/10 – Roda de Conversa com Especialistas – Policlínica Malu Sampaio, às 10h

20/10 – Caminhada Outubro Rosa – Praia de Icaraí, às 9h

26/10 – Nosso Dia Pink – Sala Nelson Pereira dos Santos, às 9h

27/10 – Caminhada Studio In – Academia Studio In, às 9h

30/10 – Café, Mulheres e Networking: “Quais causas o seu negócio abraça?” – Auditório da Acierj, às 10h

31/10 – Quinta D’Elas: “Cuide-se: O que você precisa saber” – Sala Carlos Couto, às 18h