Teatro da OST: peça é inspirada na obra Senhor das Moscas, do escritor inglês William GoldingDivulgação

Publicado 02/10/2024 19:21

A Oficina Social de Teatro (OST) apresentará nesse sábado, 05 de outubro, em duas sessões, às 17h e 20h, o espetáculo Meninos Perdidos - inspirado na obra Senhor das Moscas, do escritor inglês William Golding.



Na história, um avião cai numa ilha e somente crianças sobrevivem. O que no começo seria perfeito, já que estavam em um lugar paradisíaco e sem adultos, aos poucos vai se transformando num cenário de barbárie sem fim.



A direção geral é de George Ritter e a dramaturgia é coletiva. No elenco estão Brenno Damasceno, Bruno Werneck, Cibelle Luna, Giovanna Azeredo, Isa Costa, Isabela Pacheco, Lohana Barbosa, Nathalia Formoso e Rachel Cris.



O espetáculo será apresentado no Quintal Cultural que fica na rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói. Os ingressos saem a 10 reais no dia da apresentação no teatro. A classificação etária é 16 anos.