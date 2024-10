Niterói: município ofereceu muitas vagas de emprego, diz estudo da Firjan - Alex Ramos

Niterói: município ofereceu muitas vagas de emprego, diz estudo da FirjanAlex Ramos

Publicado 02/10/2024 19:11

Niterói - Os municípios da Região Leste Fluminense registraram aumento na oferta de emprego formal no mês de agosto. De acordo com análise feita pela Firjan, por meio da plataforma Retratos Regionais, as contratações no período mais que dobraram (+2.415) se comparado com julho (+1.184). Os números foram impulsionados pelas oportunidades nos setores de Serviços (+1.173), Comércio (+937) e Indústria

(+188). Dos municípios que compreendem a região, Niterói (+679) foi o que registou o maior número de novos postos de trabalho, ficando na quarta posição no ranking estadual.



Os dados do levantamento foram obtidos a partir de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontaram crescimento na geração de emprego em todo o estado no mês de agosto. “Niterói se consolida como o município com maior empregabilidade na região tendo em vista os potenciais que oferece. Em uma análise geral, percebemos que esses bons índices se repetem nas demais cidades do Leste”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin.



No mês de agosto, cinco dos 16 municípios da região: Niterói (+679), São Gonçalo (+554), Rio das Ostras (+277), Maricá (+195) e Araruama (+194), se destacaram com o maior número de oferta de vagas formais.

Mesmo com registros menores, as demais cidades do Leste: Cabo Frio (+150), Búzios (+136), Rio Bonito (+118), São Pedro da Aldeia (+113), Saquarema (+62), Casimiro de Abreu (+38), Arraial do Cabo (+36), Iguaba Grande (+4), Silva Jardim (+1) e Tanguá (+1) se mantiveram com o saldo positivo de geração de emprego. Apenas Itaboraí (-143) registrou perda de vagas. Na análise global do ano, desde janeiro, foram registrados cerca de 17 mil novos postos de trabalho nessas cidades.



Das vagas por setores, as oportunidades em Serviços foram distribuídas, em maior parte, para ocupações nas áreas de Educação, Atividades de Atenção à Saúde Humana, Transporte Terrestre, Serviços de Arquitetura e Engenharia, Atividades de Organizações Associativas e Alimentação. No Comércio, se destacaram as contratações para o Comércio Varejista, Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas e Comércio por Atacado.

Em agosto, o estado do Rio de Janeiro criou 18.600 novos postos de trabalho com carteira assinada. Com um forte avanço nas contratações em relação ao mês anterior (quando foram abertas 10.658 vagas), esse foi o melhor desempenho do mercado do trabalho fluminense desde março de 2024 (+23.700), garantindo ao Rio a segunda posição no ranking de estados que mais contrataram em agosto.



Com o resultado de agosto, o estado do Rio acumulou 119.794 novos empregos formais, e o saldo de janeiro a agosto está 14,4% acima do observado em igual período de 2023 (+104.754). Nesse recorte, o setor de Serviços se destaca com 80.262 novos empregos, seguido pelo setor industrial (+36.148), pelo Comércio (+1.234) e pela Agropecuária (+1.055). O Comércio inclusive, reverteu o quadro observado nos últimos meses e apresentou saldo positivo no acumulado do ano pela primeira vez em 2024.