Candidato Rodrigo Neves: ao lado da vice Isabel Swan, de Felipe Peixoto e Guilherme Bussinger, que há dois dias retirou a candidatura a prefeito (Mobiliza) para apoiar o trabalhista - Divulgação

Candidato Rodrigo Neves: ao lado da vice Isabel Swan, de Felipe Peixoto e Guilherme Bussinger, que há dois dias retirou a candidatura a prefeito (Mobiliza) para apoiar o trabalhistaDivulgação

Publicado 02/10/2024 19:03

Niterói - O candidato Rodrigo Neves iniciou a quarta-feira (02) com uma correata pela Região Oceânica ao lado de Guilherme Bussinger, que há dois dias retirou a candidatura a prefeito (Mobiliza) para apoiar o trabalhista. Também estavam com Rodrigo a candidata a vice, Isabel Swan, o ex-deputado Felipe Peixoto, entre outras lideranças.

A correata teve início no Jardim Imbuí, que recentemente ganhou o Centro de Esporte e Lazer Alfredo Sirkis, na Ilha do Tibau. O espaço conta com infraestrutura para receber moradores e visitantes, com duas quadras, vestiário, banheiros, ilha de ginástica para terceira idade, parque infantil, mesas e cadeiras e um mirante com vista panorâmica em 360º da Lagoa de Piratininga. O bairro também recebeu obras de drenagem, calçamento, pavimentação e iluminação de led. Rodrigo Neves destacou que a nova iluminação será estendida a todos os bairros da região no primeiro semestre de seu mandato.

Do Jardim Imbuí, a correata seguiu pela Praia de Piratininga, onde Rodrigo falou do crescimento sustentável da região, preservando as lagoas e matas. Assim como toda a região, Piratininga vive um momento de valorização imobiliária após as inúmeras intervenções da prefeitura nos últimos anos, como obras de pavimentação de mais de 500 ruas, o túnel Charitas-Cafubá, o Hospital Oceânico, o Novo Mário Monteiro, novas escolas e recentemente o Parque Orla Piratininga.

“Qualidade de vida caminha junto a preservação ambiental. Eu e Isabel, que é do Partido Verde, temos esse compromisso, ao contrário do nosso adversário Jordy, que como deputado federal votou a favor daquele projeto infame de passar a boiada em área florestal, ameaçando a Mata Atlântica. Ele não tem compromisso com nada, porque além de não ajudar, ele prejudica a população da cidade. Como parlamentar, ele tinha direito a mais de 100 milhões de reais em emendas, mas só destinou menos de 2% para Niterói. O resto foi para outros locais, inclusive para ONG envolvida com o escândalo do Ceperj”, criticou Rodrigo Neves.

Para o próximo ano, o trabalhista anunciou que já pretende iniciar as obras do Centro de Consultas e Exames da Região Oceânica no antigo Hospital da Amil que está abandonado e que vai dar mais agilidade no atendimento à população, além de contratar mais médicos e aumentar o número de homens e viaturas do Niterói Presente. “A Região Oceânica foi prioridade nos meus oito anos de governo e agora vai avançar para ser uma referência de qualidade de vida e sustentabilidade ambiental”, afirmou Rodrigo.