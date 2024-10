Bruna Louise: humor até não poder mais em seu show solo - Divulgação

Publicado 02/10/2024 09:52

Niterói - Em duas quintas-feiras, 3 e 17 de outubro, com dupla sessão, às 20 e 22h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe a comediante Bruna Louise com seu espetáculo 'Ela Tá Correndo Atrás'.

Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte. Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!

SERVIÇO:

Evento: Bruna Louise em 'Ela Tá Correndo Atrás'

Datas: Quintas-feiras, 03 e 17 de outubro de 2024

Horário: 20h e 22h

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 70min

Ingresso: R$ 80 (inteira) - Adquira o ingresso na Sympla, ou na bilheteria

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói