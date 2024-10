O jovem Davi Schunk, de 15 anos: buscando representar o Brasil na ONU - Divulgação

Publicado 02/10/2024 19:51

Niterói - O jovem Davi Schunk, de 15 anos, morador de Várzea das Moças, foi selecionado para representar o Brasil na Harvard National United Nations Latin America (HNMUN-LA), uma das mais prestigiadas simulações da ONU no mundo. A conferência, que reúne jovens para debater temas globais como educação, saúde e inclusão, será realizada na Cidade do Panamá entre os dias 11 e 20 de janeiro de 2025.

Apaixonado por política desde cedo, Davi destacou-se em diversas simulações locais até ser aceito na conferência internacional. "Fiquei muito feliz com a notícia. Sempre me interessei por política e, ao participar do processo seletivo, senti que essa seria uma oportunidade única de ampliar meu conhecimento e trazer soluções para minha comunidade", relata o estudante.

O orgulho da família é evidente. Fabiula Schunk, mãe de Davi, celebra o envolvimento do filho em projetos sociais e sua dedicação aos estudos. Já Patricia Schunk, madrinha do jovem, será a responsável por acompanhá-lo na viagem e compartilha o entusiasmo: "Estou honrada em viver essa experiência ao lado dele e confiante no impacto positivo que isso trará para o futuro de Davi."

Para realizar esse sonho, a família precisa arrecadar R$ 11.150,00, valor que cobre as despesas do estudante, como inscrição, passagem e hospedagem. Graças ao apoio do colégio e de familiares, já chegaram a quase 50% da meta. Agora, eles buscam patrocínios e doações para cobrir o valor restante. “Toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser contribuir pode fazer um PIX diretamente para o Davi (CPF: 207.546.927-01), e todo valor será destinado à viagem”, reforça Patricia.

Davi, que sonha em cursar direito e se especializar em direito internacional, enxerga essa conferência como um divisor de águas: "Espero aprender muito e trazer soluções para os problemas da minha comunidade. Quero fazer a diferença e essa é uma oportunidade que pode transformar minha visão e meu futuro."

Para mais informações e entrevistas, entre em contato com: Patricia Schunk, telefone: 21 98888-0195.