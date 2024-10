Atacen: evento debateu apoio a Rodrigo Neves e agradecimentos ao vereador Gallo - Divulgação

Publicado 03/10/2024 05:30

Niterói – Profissionais que já possuem tradição na seara do teatro niteroiense declararam apoio ao candidato à prefeito Rodrigo Neves. Atores, atrizes, produtores e diretores da Associação do Trabalhadores de Artes Cênicas (Atacen) fizeram uma reunião no último dia 30 de setembro, no clube Gragoatá, e durante o encontro reuniram lideranças representativas de vários segmentos da área empresarial, política, esporte, cultural e da educação, como o vereador Luiz Carlos Gallo.

Na ocasião, os profissionais de teatro da cidade entregaram ao vereador Gallo um documento de propostas prioritárias para a classe teatral da cidade, entre elas a criação de uma Coordenação de Artes Cênicas dentro da estrutura já existente da cultura. Fora essa ideia, também a de um calendário de pautas nos teatros públicos para as companhias de Niterói; o fim das taxas de cobrança para apresentações no Municipal, na Sala Nelson Pereira dos Santos e no Teatro Niemeyer; a garantia das realizações do Ciclo de Leitura dramatizada e das mostras festivais de teatro; além da definição de locais sem custos para ensaios da classe. Este documento será entregue ao candidato a prefeito Rodrigo Neves pelo vereador Luiz Carlos Gallo.

Os profissionais de teatro da cidade lembraram que o vereador Gallo é o autor da Lei que permite que as companhias de teatro na cidade façam divulgação com banners e folhetos no Campo de São Bento; e é de Gallo também a Lei que atende os artistas da cidade nos centros culturais públicos do município.

Para os artistas presentes, Rodrigo Neves, quando prefeito, inaugurou a Sala Nelson Pereira dos Santos, ampliou o Projeto Aprendiz, reabriu o Caminho Niemeyer e na pandemia da Covid, ajudou financeiramente as pequenas e médias empresas e as categorias dos taxistas e artistas da cidade.

Estiveram presentes os diretores e atores de Niterói, Elyzio Falcato, Guga Gallo, Luciana Almeida, Breno Ludgren, Claudio Vieira, Orlando Junior, Mário Sousa, Ana Beatriz, Cezar Cavalcanti, Eliza Sauerbron, Amanda Santos, Marcos Hazek, Luna e Ricardo Sanfer, que é candidato à presidência da Atacen,-- e que justificou sua ausência, mas apoia o movimento.

O vereador Gallo, emocionado, lembrou sua trajetória de vida e se comprometeu – mesmo sendo mais presente na área do Esporte – a defender as causas da classe teatral de Niterói. Gallo disse que “dedicou sua parte da vida ao esporte como vereador e atleta, ressalto que a política é macro e por isso deve estar atenta a todos movimentos da cidade, como esporte, educação e cultura”, disse ele. Na cultura, acrescentou, “vou me dedicar para que a classe artística, no caso, hoje aqui, a classe teatral, continue muito representativa na cidade”.