Niterói: Rodrigo Neves segue líder, aponta Instituto Gerp, e eleição pode ser finalizada no primeiro turnoReprodução

Publicado 03/10/2024 05:46

Niterói - A três dias das eleições, o candidato a prefeito Rodrigo Neves soma 44% das intenções de voto em Niterói, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta quinta-feira (3/10). Carlos Jordy aparece em segundo lugar com 27%, seguido por Talíria Petrone com 10% e Bruno Lessa 3%. O resultado indica que as eleições podem se definir no primeiro turno, no domingo, dia 6.

Esta é a primeira sondagem em Niterói desde que um grupo de candidatos a vereador do PP deixou a candidatura de Carlos Jordy e decidiu apoiar Rodrigo Neves. Logo depois, outro candidato a prefeito, Guilherme Bussinger (Mobiliza) abriu mão da própria candidatura para também apoiar o líder nas pesquisas.

A pesquisa do Gerp, registrada sob o número RJ-02879/2024, foi feita com 1.250 entrevistas e tem margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95,55%.