CDL: homenagem a jornalistas e personalidades da cidadeDivulgação

Publicado 03/10/2024 05:39

Niterói - O tradicional Café Empresarial da Câmara Diretores Lojistas de Niterói (CDL) se diferenciou no dia 1 de outubro, por homenagens a históricos jornalistas e conselheiros da entidade. O encontro reuniu empresários, membros da diretoria, autoridades do poder legislativo e da segurança, entidades culturais e jornalistas.

O presidente da CDL, Luiz Vieira, ressaltou que a iniciativa foi de agradecimento à credibilidade confiada a instituição há 66 anos – quando a informação era de extrema relevância para nortear os empresários e comerciantes sobre a economia da cidade.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sousa, agradeceu a importância do evento e a iniciativa de Luiz Vieira, destacando de que ali não estavam sendo homenageados destacados jornalistas, mas uma Faculdade de Jornalismo.

Receberam a placa da CDL, os jornalistas, Edgard Fonseca, Pinheiro Júnior, Carlos Ruas e Jourdan Amora. Edgard agradeceu a homenagem destacando a ação da CDL na cidade. Pinheiro Junior lembrou que “naquele tempo antigo, eu aprendi que jornalista é aquele que escreve. São 70 anos de carreira tendo passado pelos Jornais O Globo e Última Hora, até eu me tornar autor de livros”, disse o jornalista, hoje com 90 anos e que esteve acompanhado da esposa e psicóloga Dalva Pinheiro, presenteando a CDL com uma de suas obras literárias, o livro ‘A febre de notícias ao entardecer’.

Carlos Ruas relembrou seu apoio à CDL desde sua inauguração. “Eu trabalhei até os meus 90 anos. Sou de um tempo em que as pessoas não saiam de casa antes de ler o Jornal O Fluminense, onde trabalhei por 35 anos. A CDL tem muita força na cidade e compromisso com a economia local e me sinto muito honrado com esta homenagem”, disse Ruas.

O jornalista Jourdan Amora foi representado pelo filho Luís Jordan Amora, por motivos de saúde do seu pai. Ao agradecer a homenagem, ressaltou que a importância e a responsabilidade de manter o leitor bem informado, lembrando o compromisso sempre de seu pai com uma imprensa livre e comprometida com a verdade.

“Sempre estivemos à frente das leis e na observação de para onde está indo o consumo dos brasileiros e vamos lutar sempre pelo avanço do nosso comércio. As homenagens de hoje são mais que merecidas. De um lado, os jornalistas que desde muito antes tiveram coragem para enfrentar a ditadura, enquanto nossos conselheiros enfrentavam a dureza do plano econômico e conseguiram sobreviver mesmo sem poder prever como seria o mês seguinte, devidos às altas na inflação. Estas homenagens precisam ser feitas em vida”, disse o vereador Fabiano Gonçalves, que é Vice-Presidente do Conselho e Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes e Lojistas do RJ.

Dentre os conselheiros homenageados como associados honorários estiveram nomes como Orlando Cerveira Francisco, Antônio Carlos Pires, Ithamar Torres Mancen e Domingos de Carvalho Rodrigues, que receberam as homenagens pelas mãos do Presidente do Conselho Superior, Joaquim Siqueira Pinto. O próximo Café Empresarial da CDL está marcado para o próximo dia 08, no Restaurante Da Carmine, em Itaipu.